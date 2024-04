Stellantis anticipa 36 nuovi modelli, c'è anche la vostra prossima auto?

Il Gruppo Stellantis ha inserito nel proprio piano di sviluppo il lancio di ben 36 nuove vetture per i prossimi anni, appartenenti ai brand Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia e Opel. Alcune di queste auto sono già note al pubblico, mentre altre sono ancora avvolte nel mistero. La presentazione di questo ambizioso piano è avvenuta presso Heritage Hub di Torino, un luogo simbolico che custodisce le glorie passate di Abarth, Fiat e Lancia, a confermare l'importante legame che il gruppo ha con la propria storia, proiettandosi tuttavia verso un futuro improntato soprattutto sull'elettrificazione.

L'evento ha visto la partecipazione di circa 300 concessionari, oltre ai manager dei vari brand, ma nessuna immagine è trapelata all'esterno, probabilmente a causa di un severo divieto di utilizzo degli smartphone. Nonostante ciò, si è ottenuta una panoramica piuttosto chiara dei veicoli che presto arricchiranno il mercato.

Molti dei modelli in questione sono già in fase avanzata di sviluppo, pronti ad arricchire i listini delle case automobilistiche con nuovi lanci, restyling e inediti allestimenti motoristici. Tra le novità spicca l'Abarth 600e, il modello di serie più potente mai prodotto in 75 anni di storia dello Scorpione, che grazie a una motorizzazione elettrica da 240 CV, promette prestazioni elevate. Inoltre, in arrivo vi è l'Alfa Romeo Milano, il primo veicolo elettrico di casa Alfa, che sarà disponibile anche in versione mild hybrid.

Per quanto riguarda Citroen, sono previste tre novità: la nuova C3, la C3 Aircross e una versione mild hybrid della C4, quest'ultima già presentata un mese fa. DS introduce la DS4 in versione elettrica, mentre Fiat ha svelato Pandina, un aggiornamento tecnologico della Panda. Ad affiancarla, la Fiat 600 in versione mild hybrid.

Lancia Delta e Fiat Panda elettrica: non mancheranno modelli storici

Per Lancia è prevista una, disponibile sia in versione elettrica che mild hybrid, insieme alla Jeep, variante a trazione integrale. Il nuovosostituirà la Crossland, rivisitando un nome storico, accompagnato dalla nuova generazione della Grandland, pronta a fare il salto verso l'elettrico.

Completa l'elenco delle attuali conferme, la gamma di veicoli Peugeot 208, 3008 e 5008 BEV, disponibili sia in versioni elettriche che mild hybrid.

Di fronte a questo folto gruppo di 14 modelli già annunciati, restano da scoprire ulteriori 22 modelli. Tra questi, si prevede grande attesa per la Fiat Panda elettrica, che debutterà l'11 luglio, potenzialmente arricchendosi di nuove varianti nel corso del tempo, seguendo l'esempio della famiglia 500.

Non mancano poi progetti ad alto interesse come la versione sportiva Lancia Ypsilon HF, dotata dello stesso powertrain della Abarth 600e, e le anticipazioni della futura Lancia Gamma, prevista per il 2026, e della nuova Lancia Delta.

Alfa Romeo, dal canto suo, sta preparando il terreno per il lancio delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia previste per il 2025 e il 2026, basate sulla piattaforma STLA Large, adatta a ospitare soluzioni termiche ed elettrificate. Infine, il versante premium di Stellantis vedrà l'arrivo della DS 8, ammiraglia del brand, e la nuova generazione di DS 3, esclusivamente in versione elettrica.

L'esteso piano di lancio delineato da Stellantis mostra la chiara volontà del gruppo di accelerare verso la sostenibilità, promuovendo un'ampia elettrificazione della gamma. Questo percorso si inserisce in un contesto automobilistico globale in rapida evoluzione, con i costruttori impegnati a rinnovare le proprie offerte in linea con le crescenti esigenze di mobilità eco-compatibile.