Il camion Tesla Semi sta per arrivare sulle strade. La conferma è arrivata direttamente da Elon Musk che, sul suo account ufficiale di Twitter, ha anticipato l’avvio delle consegne delle prime unità del nuovo progetto su cui la casa americana è al lavoro da diversi anni. Il debutto ufficiale del Tesla Semi è avvenuto nel 2019 ma, a causa di ritardi di varia natura, le consegne non sono mai iniziate.

Musk ha confermato la volontà di Tesla di avviare le consegne del nuovo Tesla Semi entro la fine del 2022. Già nel corso dei prossimi mesi, quindi, le prime unità del camion elettrico arriveranno sulle strade americane. Le informazioni rivelate da Musk anticipano le tempistiche previste nei mesi scorsi. Secondo quanto emerso in precedenza, infatti, Tesla prevedeva di consegnare i primi Semi entro la prima parte del 2023. Nel frattempo, Tesla sta lavorando ai primi Megacharger per il Semi.

Musk ha confermato il cambio di programma andando, inoltre, a ribadire la volontà di consegnare le prime unità di Tesla Cybertruck già nel 2023. Stando alle prime informazioni disponibili sul nuovo Tesla Semi, le prime consegne riguarderanno la variante con 500 miglia di autonomia (quindi circa 800 chilometri). Tesla prevede di realizzare anche una variante “base” del Semi con un’autonomia di 300 miglia.

Tale versione arriverà sul mercato soltanto in un secondo momento. L’annuncio dell’avvio delle consegne è una buona notizia per Tesla che potrebbe aver risolto in modo definitivo i problemi legati alla produzione del Semi. Sarà necessario, in ogni caso, attendere i prossimi mesi per verificare se le parole di Musk troveranno conferma nei fatti.

Maggiori dettagli su quelle che saranno le strategie di Tesla sul nuovo Semi arriveranno nel corso dei prossimi mesi, dopo l’avvio delle prime consegne. Il progetto ha già ricevuto numerose prenotazioni da parte dei clienti di Tesla. Le richieste per il progetto non mancheranno di certo.