Tesla, incidente di una Model Y in Full Self-Driving

Lo scorso 3 novembre una Tesla Model Y in modalità “Full Self-Driving” avrebbe avuto un incidente di importante entità a Brea, in California: è assai probabile che si tratti del primo incidente avvenuto dopo il rilascio dell’ultima versione del software in beta Full Self-Driving, e fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Secondo quanto riporta la testimonianza raccolta dalla NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration, che in qualunque momento può vantare più di una indagine nei confronti dei sistemi a guida autonoma di Tesla, al momento dell’incidente il veicolo avrebbe avuto FSD attivo, e durante una svolta a sinistra si sarebbe immesso nella corsia sbagliata finendo per essere colpito da un altro veicolo che sopraggiungeva: pare che l’auto abbia avvisato dell’errore a metà della manovra ma abbia poi ripreso autonomamente il controllo, impedendo al pilota di correggere la situazione. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono rimaste illese, ma la Model Y in questione ha subito danni importanti su tutto il lato sinistro.

Tesla Model Y

Non è la prima volta che vediamo le auto pilotate dal software Full Self-Driving comportarsi in maniera anomala e imprevedibile, e non per niente il rilascio di FSD sul mercato consumer si sta rivelando molto più difficoltoso di quanto inizialmente sperato da Elon Musk: in alcuni casi il software pare essere ben raffinato e intelligente, più che sufficiente anche a gestire situazioni di traffico leggermente complicate, mentre in altri video lo si vede commettere errori grossolani come quello raccontato oggi.

L’attenzione nei confronti di Tesla resta molto alta da parte delle autorità, specialmente negli Stati Uniti, dove Tesla ha di recente lanciato il sistema del Safety Score, un punteggio che viene assegnato ad ogni pilota Tesla in base al suo stile di guida e alle sue capacità di guidare in modo sicuro, così da fare una leggera scrematura sugli utenti a cui viene fornito il software Full Self-Driving.