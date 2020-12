Tesla introdurrà lo sblocco automatico via Bluetooth anche su Model S e Model X

Il marchio americano Tesla, capitanato dall’irrefrenabile Elon Musk, ha quattro modelli attualmente in produzione: Model S, Model X , Model 3 e Model Y.

Ciascuno di questi copre una fascia di mercato ben precisa, con Model S e Model X che puntano rispettivamente al settore delle berline premium e dei SUV premium, mentre Model 3 e Model Y accontentano un target ben più ampio puntando la fascia media nelle categorie sopracitate, berline per Model 3 e SUV per Model Y.

Model S e Model X avranno finalmente la chiave bluetooth

Oltre alle differenze estetiche e tecnologiche alla guida, anche la semplice procedura di apertura del veicolo risulta diversa tra le due categorie, almeno fino ad oggi; Model 3 e Model Y sono infatti dotate di una card simile ad una carta di credito – con l’opzione di acquistare separatamente la chiave standard – mentre S & X dispongono della “classica” chiave keyless.

Quello che distingue principalmente Model 3 e Y da Model S e Model X è che le prime possono essere sbloccate tramite il Bluetooth del telefono che simula il comportamento di una chiave keyless, mentre questa feature manca, inspiegabilmente, dai modelli top di gamma del marchio di Musk. Questa funzione potrebbe essere introdotta a breve in quanto il codice è stato identificato all’interno dell’ultimo aggiornamento software rilasciato da Tesla.

hm, I wonder why Tesla model3 "service key" got populated on s/x cars starting from 2020.48 firmwares?

(same key storage that's also used for phone keys and key cards and that was empty on s/x cars before)

Interesting to know Tesla has a universal keycard that unlocks all Model3s — green (@greentheonly) December 22, 2020

Nel 2018 Elon aveva accennato su Twitter l’implementazione di questa funzione che però, fino ad ora, era passata in secondo piano rispetto ai ben più ambiziosi piani come FSD – Guida automatica completa – e lo sviluppo di Roadster, Cybertruck e Semi, per non dimenticare la nuova batteria 4680 introdotta al Tesla Battery Day.

All X & S will soon work with no key if your phone pairs w Bluetooth, signal strength is high & you enable feature — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2018

Tesla è decisamente avanti rispetto ai competitor

Qualcosa bolle sempre in pentola all’interno dell’azienda Californiana ed è chiaro ormai al mondo che Tesla ha concentrato gli sforzi in un settore che è in procinto di decollare, posizionando l’azienda di Musk nettamente in vantaggio rispetto ai competitor che hanno provato in ogni modo a far prevaricare il motore termico.

Inoltre è atteso ormai da qualche anno un completo refresh di Model S e di Model X in modo da renderle ancora più competitive in un mercato che le vede ormai in ombra rispetto alle ben più economiche ed accattivanti Model 3 e Model Y.