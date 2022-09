In Cina si può ricevere la propria nuova Tesla Model Y in appena 7 giorni: no non ci siamo sbagliati e no, la notizia non proviene da un universo parallelo, è solo il risultato dei grandi sforzi fatti da Tesla per ampliare la Gigafactory di Shanghai, che oggi è in grado di assicurare delle consegne lampo almeno sul modello più in voga del momento, la nuova Model Y con batteria strutturale.

Fino a poco tempo fa i tempi di attesa stimati erano compresi tra le 4 e le 8 settimane, ma a quanto pare la fabbrica cinese di Elon Musk ha superato tutte le aspettative, tanto che oggi i tempi di consegna sono invece stimati tra 1 e 4 settimane, a seconda della colorazione dell’auto e degli optional scelti in fase di acquisto.

Queste tempistiche così ridotte sono valide, come già detto, solo per la Model Y la cui nuova linea di produzione è appena stata messa a punto ed è quindi la più efficiente e rapida: qualora si volesse optare per un veicolo in versione ‘Long Range‘ o ‘Performance‘, o per una Model 3, i tempi di attesa salgono a un range tra 12 e 20 settimane, comunque molto più ragionevoli rispetto ai 12 mesi di cui si parlava fino a non molto tempo fa.

La produzione della nuova Model Y nell’impianto cinese è così alta che questi esemplari vengono importati anche sui mercati europei: appena qualche giorno fa vi raccontavamo dell’arrivo ufficiale della nuova Model Y in Italia al prezzo di 49.990 €, prezzo che ad oggi è ufficialmente il più basso nel listino Tesla dopo che la Model 3, a causa dell’aumento del costo di tutte le materie prime utilizzate e dell’energia necessaria alla produzione, è salita lentamente alla cifra che oggi si è fermata a 57.490 €. Contrariamente a quanto raccontato qualche giorno fa, le Model Y a trazione posteriore che arriveranno in Italia saranno prodotte nella fabbrica di Shanghai, mentre la Gigafactory Berlino si occuperà di produrre i modelli Long Range e Performance.