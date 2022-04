Sembra che Tesla sia ormai instancabile nel produrre e creare nuove soluzioni; mentre la settimana scorsa è stata inaugurata la sesta Gigafactory dedicata alla produzione di Model Y e Cybertruck, ora iniziano a trapelare nuove indiscrezioni riguardanti l’attesissima Roadster.

L’elegante auto sportiva completamente elettrica debutterà più o meno nello stesso periodo del pick-up, presumibilmente nel corso del prossimo anno. In occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento, Musk ha precisato che questo, il 2022, sarà l’anno della crescita e sono attesi numerosi nuovi prodotti. Ulteriori prove e dimostrazioni che la Roadster potrebbe essere vicina arrivano proprio dal sito ufficiale; sebbene non sia direttamente accessibile come modello sul sito, visitando www.tesla.com/roadster è possibile prenotare il modello, una funzionalità che era stata disabilitata in precedenza.

La pagina recita: “Le prenotazioni di Roadster richiedono un pagamento iniziale con carta di credito di $ 5.000, più un pagamento tramite bonifico bancario di $ 45.000 entro 10 giorni. Le prenotazioni non sono definitive fino a quando non viene ricevuto il pagamento tramite bonifico bancario“. Sborsare 50mila dollari non è sicuramente una passeggiata, ma ricordiamo che rappresenta il 20% della cifra totale necessaria per acquistare la variante Founders Edition.

Avvistata la prima volta nel corso del 2017, la Roadster è in attesa da ormai diversi anni. Si prevede, in ogni caso, una vettura estremamente dinamica e veloce, capace di bruciare lo 0-100 in solo 1,9 secondi e raggiungere i 150 km/h in 4,2 secondi: praticamente il tempo di una hypercar endotermica. Ancora più impressionante l’autonomia dichiarata: oltre 800 km con un singolo pieno.

È interessante notare che Roadster, Cybertruck e Semi non sono gli unici nuovi modelli Tesla che saranno prodotti nel corso del 2022 e 2023. Il controverso robot umanoide Optimus arriverà probabilmente nel corso del prossimo anno e secondo Musk sarà in grado di rivoluzionare il settore del lavoro, svolgendo tutti quei compiti che gli umani non vogliono (più) fare. In ogni caso, sapere che la Roadster entrerà in produzione a breve è un’ottima buona notizia, soprattutto se consideriamo che Musk non è nuovo a false promesse e il lancio di Cybertruck, posticipato diverse volte, ne è un chiaro esempio.