Tesla Superchargers gratuiti nelle zone europee colpite dalle inondazioni

A quanto pare, a seguito delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi, la casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di rendere temporaneamente gratuite – in queste zone – le ricaricare ai Supercharger per tutti i suoi clienti. Il costruttore statunitense, ha dunque inviato un messaggio ai proprietari di un veicolo del marchio Tesla, illustrando loro l’iniziativa – che è stata avviata già domenica 18 luglio -, in modo tale da poter sfruttare la ricarica gratuita per le auto elettriche e, quindi, per potersi spostare in zone diverse da quelle colpite dalle devastanti piogge. Secondo quanto affermato dagli stessi media, la maggior parte dei Supercharger si trova lungo le autostrade motivo per il quale – solitamente – sono più protetti da eventuali inondazioni come quelle che hanno colpito alcuni Paesi europei.

Tuttavia, sembrerebbe che, quando la situazione si stabilizzerà e si potrà tornare alla normalità, la casa automobilistica Tesla – così come successo diverse volte in situazioni analoghe – tornerà ad imporre le tariffe standard. Così come il costruttore statunitense, anche molte altre case automobilistiche stanno cercando di fornire supporto ai propri clienti. Infatti, non sono mancate le aziende che hanno messo a disposizione noleggi gratuiti o che hanno deciso di fornire veicoli alla Croce Rossa e ad altre autorità.

Solitamente, la corrente elettrica è uno dei servizi che torna prima nelle zone che vengono coinvolte in disastri naturali, per questo motivo i veicoli elettrici – in queste particolari situazioni – non dovrebbero avere grossi problemi. Tuttavia le infrastrutture per la ricarica richiedono del tempo per essere riparate. In futuro, potrebbero esserci – a riguardo – importanti novità poiché i veicoli elettrici con pacchi di batteria di grandi dimensioni avranno, molto probabilmente, la funzione di esportazione di energia. Così facendo, sarà possibile – per i proprietari di un veicolo elettrico – gestire in maniera più semplice eventuali interruzioni di energia elettrica e, quindi, poter accendere alcuni strumenti e dispositivi.