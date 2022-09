A partire da sabato 1 ottobre, tra poco meno di due settimane, scattano i divieti per Milano per l’Area C, la zona a traffico limitato dedicata alle aree più centrali, e l’Area B, la mega-ZTL che copre il territorio comunale. Ma quali veicoli potranno effettivamente circolare?

Secondo quanto riportato dal sito del Comune di Milano, saranno al bando in Area C i “veicoli trasporto persone euro 2 benzina, euro 3 e 4 diesel con Fap di serie” e “euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap after-market installato entro il dicembre 2018 e gli Euro 5 diesel”. Discorso differente per l’Area B, che vieterà l’accesso alle “auto euro 2 a benzina, euro 4 diesel senza Fap, euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con Fap after market installato entro 31/12/2018 e euro 5 diesel”.

In altre parole, i veicoli che non potranno circolare saranno le soluzioni a benzina euro 2 e i diesel euro 4 e euro 5; entrare in Area C sarà comunque possibile a patto di pagare il ticket di ingresso di 5 euro. In Area B, invece, sarà totalmente vietato, salvo che si utilizzino i 50 ingressi annuali dati dal comune di Milano o che si installi il sistema Move-In che concede il diritto a percorrere una precisa quantità di chilometri all’anno.

Per chi non lo sapesse, il sistema Move-in permette di percorrere fino a:

200 km/anno con una benzina euro 0;

300 km/anno con una benzina o diesel euro 1;

600 km/anno con un diesel euro 2;

1.500 km/anno con un diesel euro 3.

Il conteggio dei chilometri è effettuato tutti i giorni della settimana e 24 su 24. Insomma, se siete dei cittadini milanesi o vi trovate spesso a percorrere le strade meneghine con la vostra auto “poco green” e siete titubanti nell’acquistare una nuova vettura, ora potrebbe arrivare la giusta occasione anche sfruttando gli incentivi messi a disposizione dalla stessa Regione e dal Governo. In alternativa, anche se la stagione più calda è ormai alla fine, vi consigliamo di guardare le offerte disponibili a tema micromobilità.