Un aggiornamento OTA aumenta la potenza delle batterie Tesla del 50%

Nelle scorse ore Musk ha annunciato un nuovo software scaricabile da remoto anche per le Powerwall 2, le colonnine domestiche di Tesla, capace di dare una nuova vita agli accumulatori. Disponibili sul mercato da ormai 5 anni, i sistemi di ricarica domestici hanno visto un crescente aumento del prezzo anche a causa dell’enorme successo rilevato; un successo così elevato da rendere difficile a Tesla una produzione adeguata a soddisfare tutte le richieste avanzate.

Adesso, il Powerwall 2 si aggiorna. Ad annunciarlo, è stato direttamente Elon Musk che su Twitter ha fatto sapere che il dispositivo arriverà ad erogare una potenza maggiore anche del 50% rispetto a quanto offerto sino ad oggi.

I Powerwall 2 hanno, al momento, una potenza di picco di 7 kW e una in continua di 5 kW; con le migliorie annunciate, il dispositivo potrebbe raggiungere rispettivamente i valori di 10 e 7,5 kW. Si precisa però che a seconda della data di produzione, l’aumento della potenza potrebbe essere >50% ad una temperatura ambiente di 30 °C. L’aggiornamento non richiederà nessun intervento fisico da parte di qualche tecnico specializzato, in quanto, avverrà via OTA e in forma assolutamente gratuita.

Elon Musk ha specificato che la decisione di aumentare la potenza deriva dalla continua ricerca effettuata in questi anni durante le numerose raccolte dati sulle logiche di funzionamento. L’imprenditore californiano ha naturalmente precisato che il servizio, nonostante l’aggiornamento di potenza, resterà solido e affidabile. L’aggiornamento sarà rilasciato in forma graduale e in base alla versione di Powerwall 2 a disposizione; Tesla ha inoltre sottolineato che a breve arriverà anche un aggiornamento per il solar inverter che passerà dagli attuali 3,8 kW / 7,6 kW ai futuri 10 kW di potenza d’uscita.

Nel frattempo, due dei concorrenti più noti al Powerwall di Tesla, LG e Sonnen hanno riferito di essere vicini a siglare importanti accordi. LG, dal canto suo, potrebbe chiudere con Apple e fornire così sia il sistema di ricarica sia il propulsore di nuova generazione.

Sul fronte delle colonnine domestiche, LG ha un prezzo (in America) di 11.500 dollari per una batteria da 9,5 kWh con una potenza di 7,5 e 5 kW. Sonnen, invece, ha 5 offerte che partono con una batteria da 5 KWh e arrivano fino a 15 KWh. Il prezzo varia notevolmente a seconda del sistema scelto dal cliente. Tesla Powerwall 2, con l’ultimo aggiornamento OTA, non sarà solo più veloce ed efficiente nella ricarica ma anche piuttosto economico.

Powerwall 2 peak & steady power capability is better than advertised.

Now that we have lots of operational data, Tesla can unlock higher capabilities for free via software update next month.

Depending on production date, power increase power may be >50% at 30C ambient temp.

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021