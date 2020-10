VW Motorsport non partecipa a Goodwood SpeedWeek 2020

La situazione inerente all’emergenza sanitaria del coronavirus ha reso inevitabile la cancellazione di molti eventi che avrebbero interessato il mondo dell’auto, come ad esempio Goodwood Revival. Tuttavia, la manifestazione è stata “rimpiazzata” dalla Goodwood SpeedWeek e la Volkswagen era tra le Case automobilistiche che avrebbero dovuto partecipare all’evento dedicato agli appassionati. Però. quanto programmato inizialmente dall’azienda tedesca della VW è stato annullato. Dunque Volkswagen Motorsport non partecipa alla Goodwood SpeedWeek 2020 con la sua attesissima auto elettrica da corsa ID R.

In problema principale è legato al fatto che circa 30 dipendenti della Volkwagen Motorsport avrebbero dovuto viaggiare dalla Germania – per l’evento di tre giorni – verso il sud dell’Inghilterra, ma il numero in rapida crescita di casi di COVID-19 in tutto il Regno Unito e in Europa ha spinto l’azienda tedesca a prendere la decisione di annullare la partecipazione alla Goodwoos SpeedWeek 2020. Dunque, la VW ha messo al primo posto, fortunatamente, la salute dei propri dipendenti. A tal proposito, è intervenuto il direttore della Volskwagen Motorsport, Sven Smeets. Ecco di seguito quanto da lui dichiarato in merito alla situazione e alla decisione presa: