Questo GPS localizza la tua auto ovunque nel mondo a meno di 10€

Se state cercando un dispositivo simile a uno smart tracker, ma specificamente progettato per il tracciamento delle auto, questo piccolo gadget è senza rivali, soprattutto considerando il suo prezzo davvero competitivo. È in grado di localizzare il veicolo su cui viene installato ovunque nel mondo, aggiornando la posizione ogni 10 secondi con una precisione inferiore ai 5 metri.



WanWayTech S20, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WanWayTech S20 si rivela uno strumento indispensabile per chi cerca una soluzione efficace e affidabile per monitorare i propri beni, veicoli o persone care. È particolarmente consigliato a proprietari di veicoli che desiderano tenere sotto controllo la propria auto, moto o flotta aziendale, offrendo un’aggiunta di sicurezza mediante il tracking satellitare.

Inoltre, rappresenta una sicurezza in più per i familiari di persone anziane o affette da condizioni come l'alzheimer, facilitando il loro ritrovamento in caso di smarrimento. La sua multifunzionalità lo rende adatto anche a chi desidera tenere al sicuro animali da compagnia o monitorare oggetti di valore come bagagli durante i viaggi.

Il WanWayTech S20 soddisfa le esigenze di chi cerca una soluzione di tracking senza compromessi, grazie alla sua batteria ricaricabile di lunga durata e a un set di funzionalità come il geo-recinto, che allerta se il dispositivo esce da una zona predefinita. Con l’app disponibile sia per Android che per iOS, gli utenti hanno il pieno controllo nelle loro mani, potendo impostare allarmi e ricevere notifiche personalizzate. La copertura globale garantita, senza costi di contratto o attivazione nascosti, rende questo localizzatore GPS un’ottima scelta per chi ha bisogno di tracciamento internazionale.

