Zero Motorcycles svela tre nuovi modelli MY2022

Negli ultimi mesi la compagnia californiana Zero Motorcycles ha visto una crescita esponenziale dei suoi dati di mercato, andando a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader del mercato delle moto elettriche, anche grazie alla vasta rete di vendita che la compagnia è riuscita a creare.

Sull’onda di questo successo, Zero Motorcycles ha deciso di anticipare il lancio della gamma di modelli MY2022, che ha ricevuto una serie di interessanti aggiornamenti sui modelli Zero S, DS e DSR. Tutti i modelli sono stati dotati del sistema operativo Cypher II e del sistema ABS di Bosch, oltre che di un nuovo chip per la connettività Bluetooth, così da permettere alla moto di interfacciarsi con lo smartphone del pilota. Il tutto è gestito tramite il nuovo display TFT da 5” – che abbiamo già avuto il piacere di ammirare sui modelli testati Zero SR/F e Zero SR/S – che sostituisce il vecchio pannello LCD.

La nuova Zero S dovrebbe essere proposta allo stesso prezzo del modello attuale, 16,960 €, con batteria da 14.4 kWh nominali, sufficienti a percorrere circa 280 km in città e 200 km nel misto; stessi dati tecnici e stesso prezzo per la Zero DS, modello più votato all’off-road ma che condivide con la Zero S il motore Z-Force 75-5 da 34 kW di potenza massima e 106 Nm di coppia.

Il modello Zero DSR invece è spinto da un motore Z-Force 75-7 con una potenza massima di 52 kW, sufficiente a spingere la moto alla velocità massima di 164 km/h. In questo caso l’autonomia chilometrica nel misto, secondo quanto dichiara la casa, dovrebbe superare i 260 km.

Zero Motorcycles non si ferma più; dopo aver annunciato la nuova Zero FXE non più di qualche settimana fa, la compagnia statunitense torna a far parlare di sé grazie ai nuovi modelli MY2022 che vanno a rinnovare una gamma di moto che sono già state molto apprezzate in territorio americano.