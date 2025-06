Se siete alla ricerca di un conto digitale pratico, sicuro e completo, Hype ha pensato a un’offerta davvero interessante per voi. Fino al 30 settembre, avete la possibilità di aprire un conto Hype Next o Hype Premium e ricevere un bonus fino a 25€. L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti e rappresenta un’opportunità concreta per iniziare a gestire le vostre finanze in modo più efficiente, grazie a una piattaforma moderna e ricca di servizi innovativi.

Conto Hype, come aderire alla promozione?

Per aderire alla promozione è sufficiente attivare un conto Next o Premium entro il 30 settembre e spendere almeno 50€ entro 60 giorni dall’apertura del conto. Al raggiungimento di questa soglia minima di spesa, riceverete automaticamente un bonus in denaro direttamente sul vostro conto: 15€ se scegliete Hype Next e 25€ se optate per Hype Premium. Un piccolo ma concreto vantaggio economico che può aiutarvi a muovere i primi passi con il vostro nuovo conto digitale, sfruttando fin da subito i suoi strumenti per la gestione quotidiana delle spese.

Entrambe le soluzioni proposte, Next e Premium, offrono funzioni pensate per soddisfare diverse esigenze. Con Hype Next, avrete accesso a bonifici gratuiti, strumenti per il controllo delle spese, ricariche immediate e assistenza clienti dedicata. Il conto Hype Premium, invece, si rivolge a chi desidera il massimo, includendo vantaggi esclusivi come prelievi gratuiti in tutto il mondo, assicurazioni su viaggi e acquisti, limiti più elevati e un supporto prioritario. Qualunque sia il vostro stile di vita, Hype ha la soluzione adatta per rendere la gestione del denaro più semplice e intelligente.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione: attivando il vostro conto Hype entro il termine indicato, avrete la possibilità di iniziare con il piede giusto, ottenendo un bonus che premia la vostra scelta. Che decidiate di affidarvi a Hype Next o di puntare ai vantaggi extra di Hype Premium, riceverete un beneficio concreto semplicemente utilizzando il vostro nuovo conto. È il momento perfetto per fare un passo avanti nella gestione del vostro denaro e scoprire quanto può essere semplice avere tutto sotto controllo, sempre a portata di mano.

