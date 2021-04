22 contro la Terra: ecco la clip video e la key art del nuovo corto Disney e Pixar

Sono disponibili la key art e una clip video di 22 contro la Terra, il nuovo cortometraggio Disney e Pixar che debutterà su Disney+ da venerdì 30 aprile, ambientato prima degli eventi di Soul, il film Disney e Pixar vincitore del premio Oscar.

In 22 contro la Terra, 22 sfida le regole dell’Ante-Mondo e si rifiuta di andare sulla Terra, reclutando un gruppo di altre cinque nuove anime nel suo tentativo di ribellione. Tuttavia, mentre le loro azioni portano a risultati inattesi, il piano sovversivo di 22 potrebbe condurre a una sorprendente rivelazione sul significato della vita. Il corto, diretto da Kevin Nolting e prodotto da Lourdes Marquez Alba, vedrà Paola Cortellesi tornare nell’Ante-Mondo per prestare nuovamente la propria voce alla vivace e sarcastica anima 22.

Ricordiamo che Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic oltre al nuovo brand di contenuti di intrattenimento generale Star, disponibile in alcuni mercati internazionali. Come parte della divisione Media ed Entertainment Distribution di Disney, Disney+ è disponibile sulla maggior parte degli schermi connessi a Internet e offre una programmazione senza interruzioni pubblicitarie con una varietà di lungometraggi originali, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Oltre ad offrire un accesso senza precedenti allo sterminato archivio cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è il nuovo servizio di streaming dove trovare le ultime uscite cinematografiche distribuite da The Walt Disney Studios.

