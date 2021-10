Uscita pochi giorni fa, la serie coreana Squid Game distribuita da Netflix è già diventata un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di serie tv. Il concept del programma survival ha già generato, ad esempio, un negozio a tema aperto a Parigi, e alcuni fan hanno anche scoperto che il numero telefonico che appare ad un certo punto nella serie è effettivamente vero, subissandolo di chiamate e costringendo Netflix ad oscurarlo. Ma sembra che ai produttori della serie sia sfuggito un altro dettaglio.

Anche l’iban di Squid Game esiste davvero, e i fan donano

Dopo il numero di telefono realmente intestato a qualcuno, i fan di Squid Game hanno scoperto che anche il codice iban che appare negli ultimi episodi del programma sarebbe realmente esistente. Il codice viene mostrato nel frangente in cui il protagonista di Squid Game sta per prelevare dei soldi da un conto: il codice corrispondente viene mostrato chiaramente per alcuni secondi, mentre il personaggio sta riflettendo su cosa fare.

Come accaduto per il numero di telefono, i fan della serie hanno notato il dettaglio e alcuni di loro hanno cominciato ad inviare somme di denaro sul conto. Questa volta però sembra che non si tratti di un errore, ma di una scelta ben precisa da parte del regista di Squid Game, Hwang Dong Hyuk. In una dichiarazione, questi avrebbe infatti raccontato che si tratti di una scelta presa in seguito ad un accordo con la produzione, inserendo il codice iban proprio di uno dei produttori, a cui sarebbero già arrivate diverse donazioni da 456 won (circa 0,30 centesimi di euro), cifra che appare anche sulla divisa del protagonista che partecipa al gioco. Fatta chiarezza anche su questo dettaglio, Hwang Dong Hyuk ha successivamente provveduto a far cancellare anche il codice iban dalla serie.

