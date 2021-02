Annunciata collaborazione tra Apple e Skydance Animation

Apple ha stretto una partnership pluriennale con Skydance Animation per produrre serie animate di “qualità cinematografica” per il servizio di streaming proprietario Apple TV +.

L’accordo tra le due società, come riportato da Variety, includerà diversi progetti animati di qualità cinematografica: il primo di questi sarà The Search for WondLa, una serie TV animata basata sulla serie di libri fantasy-fantascientifici di Tony DiTerlizzi. A fare da showrunner ci sarà Lauren Montgomery (già al lavoro su Voltron: Legendary Defender), con DiTerlizzi, Chad Quant e Gotham Group come produttori esecutivi.

Insieme a questo progetto seriale, Skydance Animation collaborerà con Apple a due lungometraggi: il primo sarà Luck, che sarà diretto da Peggy Holmes (Secret of the Wings) e scritto da Kiel Murray (Cars 3) e seguirà le avventure di Luck, la ragazza più sfortunata del mondo che sarà gettata in battaglia in un mondo invisibile di buona e cattiva sorte; il secondo, invece, è Spellbound, con la regia di Vicky Jenson (Shrek) e la sceneggiatura di Lauren Hynek, Elizabeth Martin (The Christmas Ball) e Linda Woolverton (Maleficent), che racconterà le vicende di una giovane protagonista che spera di rompere l’incantesimo che divide il suo regno magico.

Skydance Animation è gestito dall’ex Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios John Lasseter e dal presidente Holly Edwards. Lasseter ha preso un congedo dalla Pixar nel novembre 2017, per poi uscire ufficialmente dalla compagnia alla fine del 2018, con il regista di Up and Inside Out Peter Docter che ne ha preso il posto.

Le attuali offerte in ambito di animazione di Apple TV + includono Snoopy in Space, una serie basata sul personaggio dei Peanuts che è stato nominato per il Daytime Emmy come Outstanding Short-Format Children’s Program nel 2020, oltre che il recente film presentato in anteprima Wolfwalkers, l’ultima opera dello studio di animazione irlandese Cartoon Saloon, nominato per la categoria Miglior Film Animato alla cerimonia dei Golden Globe di quest’anno.