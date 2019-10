Bob Iger: The Mandalorian vi lascerà sbalorditi

La dichiarazione esplosiva del presidente della Disney Bob Iger dopo la proiezione del primo episodio di "The Mandalorian"

Il primo guanto di sfida della Walt Disney Company, con Disney+, agli attuali colossi dello streaming sta per essere sonoramente lanciato.

E’ infatti prevista per il 12 novembre la premiere ufficiale di The Mandalorian, l’attesa serie live-action creata dallo showrunner Jon Favreau (già produttore esecutivo di Avengers: Endgame e Il Re Leone) e ambientata nello stesso Universo di Star Wars.

La serie “The Mandalorian”, il cui titolo è un riferimento alla leggendaria tribù di guerrieri propria dell’universo stellare, sarà ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine per seguire le gesta di un pistolero solitario negli angoli più remoti della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Secondo quanto riportato su Hollywood Reporter, l’investimento della Disney per la serie si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di dollari a singolo episodio (ne sono previsti dieci, di 45 minuti l’uno) e consterà di un cast di tutto rispetto che comprende nomi come Pedro Pascal , Gina Carano , Nick Nolte , Giancarlo Esposito , Ming-Na Wen, Carl Weathers , Emily Swallow , Omid Abtahi , Werner Herzog , Taika Waititi , Bill Burr , e Mark Boone Junior .

Jon Faverau, durante una sua recente apparizione al Jimmy Kimmel Show, ha dichiarato di essere già all’opera per la stesura della seconda stagione, un lavorio che ha paragonato a una sessione di gioco con le action figures:

«Mi sto divertendo molto! È come rovesciare il cesto e giocare con tutti i giocattoli di Star Wars messi insieme. Stiamo trascorrendo davvero dei bei momenti».

Un’altra caratteristica di “The Mandalorian” riguarderà la regia: dietro la cinepresa non ci sarà solamente Favreau ma si avvicenderà un nutrito gruppo di cineasti da Dave Filoni, che ha creato The Clone Wars, Star Wars Rebels e Star Wars Resistance e dirigerà l’azione live per la prima volta nella sua carriera a Deborah Chow ( Jessica Jones ), Rick Famuyiwa ( Dope ), Bryce Dallas Howard ( Solemates ) e Taika Waititi ( Thor: Ragnarok ).

E prima di riproporvi il trailer diffuso nelle scorse settimane, non possiamo che aumentare l’hype attraverso la recente esternazione di Bob Iger, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Walt Disney Company, che ha dichiarato:

“Non c’è niente di simile in onda! Se si ha intenzione di fare una serie di Star Wars, questo è il solo modo di farlo.”