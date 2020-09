Borderlands: Bunkers and Badasses, data di uscita e inizio dei preordini

Come annunciato da Gearbox Entertainment tramite un trailer ufficiale, all’inizio del 2021 verrà rilasciato un gioco da tavolo con meccaniche RPG basato sul famoso loot shooter Borderlands. Con il titolo Bunkers and Badasses, gli sviluppatori, insieme a Nerdvana Games e Leder Games, hanno deciso di portare sul mercato un gioco di ruolo che mette in mostra il mondo di Pandora da una prospettiva completamente nuova. Inoltre il nuovo gioco da tavolo è già disponibile per il preordine.

Il vero punto forte è che il gioco di ruolo da tavolo si base su un gioco all’interno di un gioco. Questo Inception di giochi riguarda in particolare il nome Bunkers and Badasses, il quale è arrivato come parte del DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep per Borderlands 2 ed è la versione Dungeon and Dragons di Pandora. Dall’inizio del 2021 anche i fan, come Tina, Lilith, Mordecai e Brick nel videogioco, potranno tuffarsi nell’avventura, ma non davanti allo schermo.

Con Bunkers and Badasses i fan potranno conoscere meglio Pandora, il mondo di Borderlands, da una prospettiva completamente nuova. Vestiranno i panni di uno dei dieci nuovi cacciatori del vault, ognuno con il proprio albero delle abilità basato su Borderlands 1 e 2.

Sono disponibili due diverse versioni, un set standard venduto a 59,99 dollari e un’Edizione Deluxe, decisamente più ricca di elementi di gioco, venduta a 119,99 dollari, ma al momento in sconto a 99,99 dollari. Il gioco base contiene il regolamento ufficiale di Bunkers and Badasses e varie avventure che i giocatori possono affrontare, inclusa la storia originale di Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.

L’Edizione Deluxe, invece, è molto più completa e contiene miniature dei cacciatori del caveau e le miniature degli avversari, oltre ad una mappa della battaglia e altri elementi utili che mostrano il gioco e quindi lo rendono più facile, soprattutto per i principianti. Il gioco da tavolo RPG di Borderlands uscirà all’inizio del 2021, i set possono già essere preordinati e la campagna di sconti per la versione deluxe durerà fino alla fine di settembre.