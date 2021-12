Da fonti accreditate online su Twitter si apprendono novità circa l’uscita dell’attesa Stagione 2 del manga e dell’adattamento anime di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, la hit di Weekly Shonen Jump e disponibile in Italia per Planet Manga.

Chainsaw Man Stagione 2: novità sull’uscita del manga e dell’anime

Entrambe le nuove interazioni di Chainsaw Man sono fissate per il 2022 e ulteriori dettagli potrebbero arrivare in occasione del Jump Festa ’22, evento annuale allestito da Shueisha dedicato ai propri brand, da svolgersi il 18 e 19 dicembre 2021 sia in presenza (presso Makuhari Messe in quel di Chiba) che online.

Solo un paio di mesi fa l’autore Fujimoto dichiarava di avere in mente un’idea abbozzata della Stagione 2 del suo manga, ma la priorità al momento era realizzare principalmente materiale one-shot (e lo abbiamo visto di recente con Look Back) Nonostante ciò, Fujimoto ha rassicurato i suoi fan asserendo che farà del suo meglio per il prosieguo dell’opera.

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. e la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, bensì sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump Plus.

La seri anime, invece, è stata annunciata sempre a fine 2020 ed è in produzione presso Studio MAPPA. Potete cliccare qui per raggiungere tutti i dettagli così come il primo trailer.

Chainsaw Man – il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 7 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.