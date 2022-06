Cosa accadrà a Leia dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi? Sarebbe sin tropo facile rifarsi a quanto visto nella Trilogia Originale, ma come ben sanno i fan della saga, non esistono solamente film e serie tv con cui destreggiarsi quando andiamo a parlare del Canon di Star Wars. Il nuovo ordine cronologico dell’immenso impianto narrativo di Star Wars generatosi ai tempi de Il Risveglio della Forza ha infatti riportato in questa ordinata continuity anche le apparizioni della principessa ribella negli anni intercorsi tra Obi-Wan Kenobi e Una Nuova Speranza.

Contrariamente agli altri due protagonisti principali di Obi-Wan Kenobi, Leia Organa non deve affrontare le conseguenze di una tragedia come quella vissuta dai due Jedi in La Vendetta dei Sith. Per i fan di Star Wars, la principessa ribelle resa celebre da Carrie Fisher è uno dei personaggi più amati del franchise, e il suo coinvolgimento nella serie ha rischiato di mettere in dubbio alcune delle sue particolarità viste nella Trilogia Originale, nonostante la convincente interpretazione della piccola Vivien Lyra Blayr, capace di presentare alcuni tratti tipici della futura, avventurosa Leia Organa conosciuta in Una Nuova Speranza. Pur essendo apparsa in altre produzioni prima di Episodio IV, sempre all’interno del Canon di Star Wars, è solo in Obi-Wan Kenobi che abbiamo avuto modo di scoprire l’origine della personalità della combattiva leader dell’Alleanza Ribelle.

Cos’è successo a Leia dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi?

Giovane Legislatrice

Secondo la cronologia di Star Wars, quattro anni dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi, Leia ha seguito quanto accennato nella serie, avviandosi alla carriera diplomatica, seguendo le orme del padre adottivo, Bail Organa, e della vera madre, Padmè Amidala. A quattordici anni, Leia diventa una giovane legislatrice, alla stessa età in cui la madre era stata eletta regina di Naboo, mentre solo a sedici anni sarà elette principessa di Alderaan, titolo con cui la abbiamo conosciuta in Una Nuova Speranza. Con questo ruolo, Leia viene messa alla prova dai genitori, che la incaricano di svolgere delicati compiti diplomatici, specialmente con scopi umanitari, come in occasione della missione su Wobani, in cui pur di aiutare una popolazione sofferente una Leia poco più che adolescente tiene testa alla burocrazia imperiale. È in questo periodo che la giovane scopre come i genitori siano legati alla nascente Ribellione contro l’Impero.

All’interno dell’Impero

Dopo questa scoperta, Leia viene sempre più coinvolta dal padre nell’agone politico, accompagnandolo nel suo ruolo di Senatore durante i suoi viaggi su Coruscant. Durante uno di essi, Leia scopre che la vita dei genitori è in pericolo, dopo che la loro affiliazione alla Ribellione è trapelata, e che l’Impero intende colpire Organa mentre si trova su un pianeta in cui è presente una roccaforte della Ribellione. Venuta a conoscenza di questo pericolo, Leia riesce a far pervenire un messaggio al padre, che sta compattando una flotta nel sistema di Paucris, salvandolo. Da questo atto, Leia prende coscienza dell’importanza della Ribellione, scegliendo di fare attivamente parte.

Sabotare l’Impero

Sette anni dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi, Leia è ancora nello staff del padre, ma segretamente opera per sostenere gli sforzi della Ribellione. È in questa veste che la troviamo in Star Wars Rebele, quando nell’episodio Una principessa su Lothal, cerca di recuperare delle astronavi per sostenere i ribelli. Ad aiutarla troverà due ribelli locali, Ezra Bridger e Kanan Jarrus, grazie ai quali riuscirà a impossessarsi di ben tre navi per la Squadriglia Phoenix. Un primo atto di aperta ribellione che viene ripetuto in Star Wars: Forces of Destiny, dove scopriamo che Leia, dopo un finto rapimento da parte della mandaloriana Sabrine Wren, finge un rapimento per consentire alla donna di entrare in possesso di una data disk imperiale in cui sono contenuti importanti segreti della Flotta Imperiale.

Senatrice dell’Impero

Un anno prima degli eventi di Una Nuova Speranza, Leia diviene senatrice imperiale per il mondo di Alderaan, sostituendo il padre, Bail Organa. In questa occasione, Leia conosce il dominio di Palpatine e la presenza di Darth Vader, che ancora non ha idea che la senatrice sia in realtà sua figlia. Durante questo anno, Leia scopre come l’illusione paterna che di combattere il dominio di Palpatine tramite le dinamiche politiche del Senato fosse una pia illusione, portandola a unirsi con ancora maggior convinzione alla Ribellione. Ruolo in cui la ritroviamo anche nel finale di Rogue One, quando recupera i dati rubati dalla squadra di Yjn Erso, utilizzati per distruggere la Morte Nera in Una Nuova Speranza.

