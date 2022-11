Secondo fonti accreditate online emerge che DanDaDan, il manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu ed edito in Italia per J-POP, diventa un anime al momento in fase di produzione.

DanDaDan: il manga diventa un anime

Non ci sono ulteriori dettagli nel momento in cui si legge, tuttavia restate nelle nostre pagine per scoprirne di più. La serie infarcita da combattimenti e universi yokai (occulto) è edita in Giappone attraverso la versione online di Weekly Shonen Jump, Shonen Jump+, fucina che ha dato i natali ad opere di successo come Kaiju No. 8.

Cliccate qui per scoprire la recensione del primo volume (uscito in Italia a settembre 2022 cui consigliamo l’acquisto), mentre, di seguito, una sinossi:

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto!

A proposito di DanDaDan

DanDaDan è un manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu e al momento è raccolto in 7 volumi. In Italia è edito da J-POP con i primi 3 volumi disponibili. La serie ha avuto inizio ad aprile 2021. Nonostante sia una delle nuove leve dell’universo manga di Shueisha, il manga ha subito fatto scaturire un’egregia risonanza.

Nel giugno 2021 il manga è stato nominato alla settima edizione del Next Manga Award per categoria miglior manga digitale piazzandosi al 2° posto (di 50). Nel 2022 ha ricevuto il 4° posto al contest Kono Manga ga Sugoi! di Takarajimasha per la categoria miglior manga per i lettori maschili. Sempre quest’anno, ancora, il manga si è piazzato al 7° posto (di 53) alla quindicesima edizione del Manga Taisho, ottenuto la prima scelta tra i consigli dei dipendenti di libreria e publisher giapponesi e il 4° posto al Tsutaya Comic Award.