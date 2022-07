Hasbro cerca sempre di accontentare il suo pubblico di collezionisti e quindi, dopo aver annunciato il nuovo casco elettronico di Darth Vader per la linea Role Play Star Wars The Black Series, è giunto il momento di annunciare anche la mitica Darth Vader Force FX Elite Lightsaber, la spada dalla “lama” rossa brandita dal fu Anakin Skywalker.

Darth Vader Force FX Elite Lightsaber

Caratteristiche Tecniche

Questa nuova Spada Laser combina una nuova tipologia di luci LED ad effetti sonori che si ispirano direttamente a quella apparsa su schermo. Tra i punti di forza (non è un gioco di parole) di questa spada vi è anche un meticoloso studio di dettaglio per restituire una resa più autentica che mai. Il Design si ispira particolarmente all’arma vista nella serie televisiva Star Wars: Obi-Wan Kenobi su Disney Plus. Come altri modelli della linea con il tasto di accensione si potrà attivare la fascia di luci a LED con accensione progressiva che mentre si accende emette il classico suono (dai, avete capito sicuramente quale), poi ci sono tutta una serie di suoni ed effetti che reagiscono al movimento dell’elsa o all’urto contro un’altra spada.

Questa lightsaber si differenzia dalla precedente per avere anche il cristallo kyber removibile e con esso la lama stessa, per poter esporre sul piedistallo fornito in dotazione anche solamente l’elsa che dato il costo sarà composta quasi certamente da metallo e plastica. La replica della Spada è alimentata da tre batterie anche se speravamo nella soluzione ricaricabile via USB della Darksaber Mandaloriana.

Dove acquistarla?

Darth Vader Force FX Elite Lightsaber è disponibile in preordine (eccovi il link) ad un prezzo di 350,00€ con uscita fissata per Novembre 2022, sicuramente un’ottima idea regalo in vista delle festività.

