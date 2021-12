Lo scrittore Mark Waid e il disegnatore Dan Mora saranno il team creativo che lancerà a Marzo 2022 la nuova serie Batman/Superman: World’s Finest per DC.

DC annuncia Batman/Superman – World’s Finest di Mark Waid e Dan Mora

DC ha annunciato l’arrivo della nuova testata Batman/Superman: World’s Finest che verrà scritta e disegnata rispettivamente da Mark Waid e da Dan Mora. L’annuncio era in realtà già stato anticipato qualche settimana fa: al momento dell’uscita delle preview DC per il mese di Dicembre, si intravedevano i nomi dei due autori tra gli artisti presenti su Detective Comics #1050, albo che anticipa il nuovo evento Shadow of the Bat sulla testata di Batman. Quella che segue era la descrizione di presentazione dell’albo in questione.

Mark Waid si affianca al disegnatore di lunga data di Detective Comics, Dan Mora, per una nuova storia nel DC Universe… portando ai lettori una nuova alba per Batman… e Superman. Questo è solo l’inizio per Mark Waid e Dan Mora, ma anche per Batman e Superman!

Insieme all’annuncio, era stata pubblicata un’immagine in cui erano presenti gli studi di Batman e Superman realizzati dallo stesso Dan Mora, la cui descrizione riportava la dicitura “Batman-Superman-Worlds-Finest-Character-Sheet”.

Ora, tutti questi dubbi sono stati fugati dallo stesso editore nell’annunciare ufficialmente la testata Batman/Superman: World’s Finest. Partendo direttamente dalle pagine di Detective Comics #1050, la storia sarà ambientata in un passato recente, in cui Superman si rivolge al suo collega dopo che Metallo gli ha iniettato una dose di Kryptonite. Per salvare il suo amico, Batman dovrà ricorrere a misure disperate, incluso chiedere l’aiuto della Doom Patrol.

La testata riprende il nome di quella storica serie, pubblicata per la prima volta nel 1941, e che ha successivamente proseguito la sua storia editoriale fino al 1986, continuando però a veder pubblicati i diversi incontri tra i due personaggi più importanti e conosciuti di casa DC, ad esempio nella recente testata Batman/Superman.

DC ha pubblicato le immagini di diverse cover variant di Batman/Superman: World’s Finest #1, tra cui quelle realizzate da Chip Zdarsky, Evan ‘Doc’ Shaner, Jim Lee, Stanley “Artgerm” Lau, Jason Fabok, Lee Weeks e dello stesso Dan Mora. Questo non sarà inoltre l’unico progetto che vedrà impegnato Mark Waid in DC, dato che è stato reso noto ormai diverso tempo fa che lo sceneggiatore è al lavoro con il disegnatore Bryan Hitch su una storia di Superman per la linea DC Black Label. Riguardo ai precedenti lavori di Waid, riconosciuto come uno dei più apprezzati scrittori nel mondo del fumetto americano, potete recuperare tutti i suoi altri titoli su Amazon.it, mentre Dan Mora è l’artista che ha firmato fumetti come Klaus di Grant Morrison e Once and Future di Kieron Gillen, entrambi pubblicati anche in Italia rispettivamente da Panini Comics e Edizioni BD.