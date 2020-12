Disincanto: in arrivo il 15 Gennaio la terza stagione

La terza stagione di Disincanto, la serie di Matt Groening autore de I Simpson e Futurama, è in arrivo in esclusiva su Netflix a partire dal 15 Gennaio.

Il trailer appena svelato fa intravedere un nuovo entusiasmante mondo steampunk che aspetta di essere scoperto e alcuni cambiamenti inerenti al vestiario per quanto riguarda la protagonista.

La serie animata per adulti Disincanto segue le disavventure in un’epoca simil-medievale della giovane principessa Bean (doppiata in originale da Abbi Jacobson), il suo esuberante compagno elfo Elfo (doppiato in originale da Nat Faxon) e il suo demone personale Luci (doppiato in originale da Eric Andre). Lungo la strada, lo stravagante trio incontrerà orchi, sirene, trichechi e molti stupidi umani mentre scoprirà il mistero più profondo di Dreamland.

L’entusiasmo crescerà nella terza stagione, mentre Bean continuerà ad accrescere il suo potere e avere in mano il suo destino. Mentre gli impavidi amici si avventurano alla scoperta di nuovi mondi, potrebbero semplicemente scoprire che non c’è davvero nessun posto come casa propria.

Il cast di doppiatori nella sua versione originale comprende anche John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding e Lucy Montgomery.

In un’intervista del lancio della serie di qualche anno fa, il creatore Matt Groening ha parlato di cosa voglia dire lavorare con Netflix:

“Lavorare con Netflix è stato un sogno, in parte perché sono stati entusiasti di ogni singola cosa che abbiamo menzionato. E sono altrettanto entusiasti quando cambiamo idea e andiamo dall’altra parte. È incredibile sia l’idea di raccontare storie in un modo nuovo, sia l’avere 10 episodi in cui raccontare una storia e avere più tempo senza pubblicità.”