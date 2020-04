Disney+: tutte le novità di maggio

Maggio sta per arrivare e il catalogo del servizio streaming Disney+ si arricchisce di tante novità riguardanti sia i film che le serie Tv. Nel mese di aprile abbiamo osservato l’aggiunta di Mulan e La spada nella roccia, due capostipiti dei film d’animazione Disney, ma a maggio avremo l’arrivo esclusivo, tra gli altri, di Star Wars – L’Ascesa di Skywalker, Ant Man and The Wasp e Toy Story 4. Per quanto riguarda le serie Tv, invece, arriverà la puntata conclusiva di The Mandalorian, High School Musical e Star Wars: The Clone Wars.

Tanti nuovi titoli in arrivo a Maggio per rendere #DisneyPlus ancora più magico! Quale fra questi attendete di +? pic.twitter.com/g65zANafAl — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) April 30, 2020

È abbastanza chiaro che il catalogo di Disney+, di per sé già abbastanza vasto di contenuti, si aggiorna mensilmente come accade anche per gli altri servizi come Amazon Prime Video e Netflix. In ogni caso, ecco le novità del mese di maggio:

Toy Story 4

Uscita: 1 maggio

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura”, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita “on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

Toy Story 4, film Disney e Pixar vincitore dell’Oscar nel 2020 come “Miglior Film d’Animazione”, è diretto da Josh Cooley (Il Primo Appuntamento di Riley) e prodotto da Mark Nielsen (produttore associate del film Inside Out) e Jonas Rivera (Inside Out, Up).

Oggetti di Scena

Uscita: 1 maggio

Una docu-serie annunciata da pochissimo che ci mostrerà i segreti degli archivi Disney alla ricerca degli oggetti scenici più amati e riconosciuti di sempre.

The Mandalorian

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, l’universo di Star Wars accoglierà un altro guerriero. The Mandalorian è ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine. La serie segue le avventure di un pistolero solitario, un cacciatore di taglie che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Ecco che finalmente l’1 maggio arriva il finale di stagione di questa apprezzata serie Tv ambientata nell’universo di Guerre Stellari.

High School Musical: The Musical: La Serie

La serie in 10 episodi, ambientato nell’East High, dove è stato girato il film originale, segue un gruppo di studenti alle prese con la loro prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical. Rivisitazione aggiornata del classico film di Disney Channel del 2006, la serie è ricca di riferimenti metacinematografici allo stesso franchise di High School Musical ed è girata con macchine da presa a mano per fornire uno stile documentaristico fresco e originale.

Questo l’ordine delle uscite:

1 maggio, Episodio 7: Il Giorno del Ringraziamento;

Il Giorno del Ringraziamento; 8 maggio, Episodio 8: Prove tecniche;

Prove tecniche; 15 maggio, Episodio 9: Il Debutto;

Il Debutto; 22 maggio, Episodio 10: Secondo atto.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Uscita: 4 maggio

In occasione dello Star Wars Day (May the Fourth) Disney porta sulla sua piattaforma tanti contenuti dedicati proprio a Star Wars come l’ultimo controverso e discusso capitolo della nuova trilogia dominata da Rey e Kylo Ren e diretta da J.J. Abrams.