Disney Plus è una piattaforma streaming che nel giro di un paio d’anni, dal suo debutto nella primavera 2020, è riuscita a raggiungere un successo davvero importante. I numeri parlano di più di 130 milioni di abbonati in tutto il mondo, per un servizio streaming in grado di competere alla grande con Netflix, Prime Video e altri portali. Uno dei punti di forza di Disney Plus è senza ombra di dubbio il catalogo, che alterna produzioni classiche e originali Disney a film, serie TV e contenuti di vario genere firmati Pixar, Marvel, Star Wars e moltissimi altri. Il tutto a un prezzo davvero molto interessante: l’abbonamento a Disney Plus ha infatti un costo di 8,99€ al mese o di 89,99€ per il piano annuale. Una spesa assolutamente proporzionata con la proposta di contenuti, che può essere ulteriormente ridotta condividendo l’abbonamento Disney+ con la propria famiglia. Come fare? Vediamolo insieme!

Abbonamento condiviso a Disney Plus: si può fare?

Dividere l’abbonamento Disney Plus è un processo molto semplice, che ti permetterà di ottimizzare ancora di più la visione dei tanti contenuti offerti da questo servizio streaming. Se anche tu ti stai chiedendo se si può condividere l’abbonamento Disney+ ti diciamo che sì, lo puoi fare includendo i membri della tua famiglia. Con Disney+ puoi impostare fino a 7 diversi profili utente, associare un massimo di 10 dispositivi e guardare tutti i contenuti su 4 dispositivi in contemporanea.

Disney Plus: come condividere l’abbonamento in famiglia?

Con un solo abbonamento Disney+ puoi quindi condividere la visione di film, serie TV, documentari e molto altro con tutta la tua famiglia. La procedura è in realtà molto rapida, ed ecco a te una semplice guida su come condividere l’abbonamento Disney+ in soli due passi. Prima di iniziare ti ricordiamo che la procedura indicata fa riferimento alla connessione via browser, ma è valida su tutti gli altri dispositivi che supportano Disney+ (trovi l’elenco qui).

#1 Login

Il primo step consiste nel collegarti al sito di Disney Plus, dall’app o da qualsiasi dispositivo supportato, per fare il login. Una volta inserita la tua mail ti verrà richiesta la password, e procedendo potrai accedere al tuo profilo sulla piattaforma. Qualora non ricordassi la password, puoi recuperarla senza problemi cliccando su “Password dimenticata?” per avviare una procedura di recupero semplice e veloce.

Se non hai ancora un account, clicca su Registrati per crearlo in pochi e semplici passi.

Ricorda che, per condividere l’account Disney+ con i membri della tua famiglia, tutti loro dovranno conoscere indirizzo e-mail e password d’accesso: tutti loro dovranno infatti effettuare il login inserendo i medesimi dati.

Nell'inserire la password fai attenzione a maiuscole e minuscole.

#2 Gestione profili

Una volta effettuato l’accesso ti troverai di fronte alla schermata con tutti i profili già esistenti. Accedi al tuo cliccandoci sopra e, una volta nella pagine principale del servizio, premi sull’icona in alto a destra e in seguito su “Aggiungi Profilo”.

In alto a destra potrai accedere al tuo profilo, dove trovare tutte le informazioni sul tuo account.

Avrà qui inizio una breve e semplice procedura guidata dove scegliere l’avatar (tra i tantissimi legati al magico mondo Disney e non solo), un nome per il profilo e la possibilità di inserire un filtro al profilo se questo apparterrà a un minore. Un’opzione quest’ultima pensata per limitare la visione di determinati contenuti ai bambini, dando loro la possibilità di accedere a una sola parte del catalogo Disney+.

Disney Plus: cosa sapere

La procedura per condividere l’account Disney Plus è insomma molto semplice, e tutta la famiglia potrà accedere a un servizio che include:

Il download di qualsiasi film, serie e documentario per guardare e riguardare i contenuti in ogni momento

La funzione GroupWatch, per visioni di gruppo fino a 6 persone

Il parental control, per vivere il catalogo Disney+ con la massima tranquillità

La possibilità di creare fino a 7 profili diversi, con un massimo di 4 riproduzioni in contemporanea

L’abbonamento a Disney+ permette poi di accedere a migliaia di contenuti da molti dispositivi diversi:

Smartphone Android e iOS

Tablet Android e iOS

Tablet Amazon Fire

Amazon Fire TV

Sky Q

Android TV

Apple TV

Smart TV LG e Samsung

Chromecast – Google Tv

PlayStation 4 e 5

Xbox One, Series S e Series X

Computer (PC e MAC) via browser

Non dimentichiamo infine che sottoscrivere l’abbonamento a Disney Plus costa 8,99€ al mese o a 89,99€ all’anno: chi sceglie il piano annuale andrà dunque a ottenere uno sconto complessivo del 15%, corrispondente a ben due mesi di visione in regalo!

