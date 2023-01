L’ultima frontiera potrebbe esser ancora lontana per l’equipaggio della U.S.S. Enterprise, nonostante da tempo venga precisato che la terza stagione di Picard sia una sorta di saluto di addio tra i trekkie e i personaggi che hanno tenuto loro compagnia per le sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, oltre che a diversi film sul grande schermo. Il trailer del prossimo viaggio tra le stelle di Picard e soci ha ttuo il sapore di un addio, ma a dare speranza ai fan di Star Trek è intervenuto lo showrunner della serie, Terry Matalas, che ha precisato come possa esserci un futuro per la Next Generation di Stark Trek dopo Picard.

Dopo la reunion in Picard, la Next Generation di Star Trek avrà un futuro nella saga?

In altri media, questa possibilità si è già concretizzata. Che si guardi al comparto fumettistico o a quello letterario, sono diverse le avventure che hanno visto Picard, Riker e soci affrontare nuove sfide, anche in periodo successivi a quello in cui è ambientato Picard. Pur ricordando che rispetto all’altro celebre franchise fantascientifico in Star Trek non abbiamo un canon che regola la continuity tra i diversi media, l’idea che ci siano altre ispirazioni per dare seguito alla saga dell’equipaggio formatosi in Incontro a Farpoint non può che stuzzicare la curiosità dei fan.

Obiettivo perfettamente raggiunto da Matalas, che durante un’intervista con SFX non ha mancato di far presente come possa esserci un futuro in Star Trek per la Next Generation dopo Picard:

Si sono di sicuro divertiti durante la lavorazione della terza stagione di Picard, e di certo non vedono l’ora di farlo ancora. Credo ci siano modi per vedere nuovamente questi personaggi, in una sorta di storia della ‘next Next Generation’. Magari non tutti questi personaggi, non voglio dire che usciranno tutti indenni dalla terza stagione. Ma si può dire che nella fantascienza, c’è sempre un modo per vedere nuovamente le persone. Quindi, ovviamente, chi non vorrebbe farlo per sempre?

Battuta che sembra rubata a Star Trek: Generazioni, quando nel relitto dell’Enterprise-D un giovane Riker affermava spavaldo al suo capitano che lui avrebbe vissuto per sempre. Non a caso proprio l’interprete di Riker, Jonathan Frakes, ha ribadito in tempi recenti che Picard non sarebbe stata il suo ultimo viaggio tra le stelle con Star Trek, ma non dobbiamo dimenticare che l’attore ha già vestito i panni del personaggio solo vocalmente in Star Trek: Lower Decks, serie animata disponibile su Prime Video, e che nel ruolo di regista ha dato un importante contributo allo sviluppo della saga, sia al cinema che sedendosi sulla sedia del regista di diverse serie del franchise, come Enterprise, Discovery o Strange New Worlds.

Quale sarà il futuro della Next Generation in Star Trek dopo Picard, ai trekkie non potrà fare che piacere rivedere personaggi così amati nuovamente in azione. La possibilità offerta dalla crossmedialità, tuttavia, può rivelarsi uno strumento atipico per garantire questi ritorni, consentendo agli attori di interpretare solo vocalmente i propri personaggi, come accaduto non solo a Frakes ma, recentemente, anche a Kate Mulgrew, che ha dato voce alla sua Kathryn Janeway per la serie animata Star Trek: Prodigy.