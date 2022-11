Neanche il tempo di finire che già subito inizia una nuova giornata di Serie A TIM 2022/23 con il turno infrasettimanale. Tra le partite più attese spicca Inter – Bologna di mercoledì 9 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

I nerazzurri devono nuovamente riprendere fiducia in se stessi dopo la brutta sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium che ha portato gli uomini di Simone Inzaghi a -11 dalla vetta della classifica difesa incredibilmente dal Napoli. Dopo quella contro la Juventus, sono ben 5 le sconfitte registrate in 13 partite dall’Inter e il sogno scudetto potrebbe farsi sempre più complesso. Il Bologna, invece, ha decisamente cambiato passo registrando ben tre successi consecutivi e un bottino di 16 punti che lo pongono a ben 10 punti sopra la zona retrocessione.

Dove vedere la partita?

Inter – Bologna, quindi, si giocherà mercoledì 9 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio atteso per le ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con Marco Parolo al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 con l’attacco che vedrà il riposo di uno tra Lautaro e Dzeko e Correa titolare dal primo minuto. Al centrocampo vi saranno Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in difesa dovrebbe ritornare Bastoni accanto a Skriniar e Acerbi.

Il Bologna, invece, sfrutterà il 4-2-3-1 con Arnautovic unica punta d’attacco davanti a Aebischer, Dominguez e Barrow o Vignato. Al centrocampo quasi certi Medel e Ferguson, mentre in difesa vi saranno Posch, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa

Come vedere Inter – Bologna se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.