Ritorna la UEFA Champions League con l’andata degli ottavi di finale e tra le partite più attese spicca il grande classico Liverpool – Real Madrid di martedì 21 febbraio 2023 all’Anfield di Liverpool. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

A scontrarsi saranno due delle squadre più vincenti d’Europa: da una parte i padroni di casa con 6 Champions nel palmares, dall’altra parte gli spagnoli che di Champions ne hanno vinte ben 14. I Reds sono passati agli ottavi da secondi del Gruppo A proprio alle spalle del Napoli, vincendo cinque partite su sei e perdendo fuoricasa contro i partenopei. I Blancos allenati da Carlo Ancelotti, invece, sono passati da primi del Gruppo F davanti a Lipsia, Shakhtar e Celtic. Insomma due big europee il cui ultimo scontro risale alla finale della scorsa stagione che ha visto vincere proprio il Real Madrid. Riusciranno adesso gli inglesi a vendicarsi e bloccare i Blancos agli ottavi?

Dove vedere la partita?

Liverpool – Real Madrid è in programma per martedì 21 febbraio 2023 ad Anfield con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Liverpool dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Salah, Núñez e Gakpo in attacco, Henderson, Fabinho e Bajcetic al centrocampo e Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson in difesa.

Il Real Madrid sfrutterà il medesimo modulo con Valverde, Benzema e Vinicius in attacco, Modric, Tchouameni e Kross al centrocampo e infine Carvajal, Militao, Rudiger e Alaba in difesa.