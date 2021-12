Dove vedere Una Poltrona per Due e i palinsesti natalizi | Natale 2021

Dove vedere Una Poltrona per Due il 24 dicembre? E i Classici Disney? Cosa proporranno le piattaforme streaming per queste festività natalizie? Eccovi una agile guida ai palinsesti (in continuo aggiornamento) dei canali generalisti, di quelli del digitale terrestre fino all’offerta delle piattaforme streaming, da Disney Plus ad Amazon Prime Video fino a Netflix e Sky/NOW, che mai come quest’anno hanno rimpinguato le loro librerie di classici di natale e cult perfetti per passare una serata casalinga.

Dove vedere Una Poltrona per Due e tutti i film natalizi

Italia 1

È come tradizione Italia 1 il canale che riorganizza il suo palinsesto in maniera più radicale per Natale. Il 24 dicembre si parte alle 16.15 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (la versione con Gene Wilder) proseguendo alle 19.34 con Il Grinch con protagonista Jim Carrey, il clou arriva alle 21.34 con il classico dei classici natalizi: l’immancabile Una Poltrona per Due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Alle 01.00 un altro immancabile classico Gremlins.

Sabato 25 da segnalare alle 19.30 Polar Express. Il 29 dicembre tocca invece a Forrest Gump. Il 31 dicembre è la volta di Indipendence Day seguito da Blade Runner. Piatto ricco il 1° gennaio 2022 con Point Break, Matrix e in secondo serata I Blues Brothers.

Canale 5 & Rete 4

Su Canale 5, il 27 dicembre in prima serata c’è Quasi Amici. Il 1° gennaio 2022 invece andrà in onda La Vita è Bella. Il 25 dicembre su Rete 4 c’è il classico Via col vento (alle 20.30) seguito da Un magico Natale (alle 00.50). Il 27 dicembre invece tocca a The Terminal (alle 21.20) seguito da About a Boy (alle 00.00). Il 1° gennaio 2022 da segnalare Il Padrino, Terapia e pallottole e Nikita.

Rai & Classici Disney

Su Rai 1: mercoledì 22 dicembre alle 21:25 c’è in prima visione TV Pinocchio di Matteo Garrone; venerdì 24 dicembre invece si parte alle 14.30 con Belle & Sebastien – Amici per sempre e si prosegue alle 21.30 con Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Il 2022 inizierà invece con alcune prime visioni: Hotel Transylvania 3 (domenica 3 gennaio), Il mistero della Casa del Tempo (lunedì 4 gennaio) e La Befana Vien di Notte con Paola Cortellesi (5 Gennaio).

Rai 2 invece rivede la sua programmazione con una serie di film a tema natalizio: si parte con Un Natale senza tempo (prima visione TV il 23 dicembre alle 21.20) e si prosegue il 24 dicembre dalle 14 fino alle 23.05 con In gara per Natale (prima TV), Un anello per Natale (prima TV) Un Natale mai raccontato, Il mio valzer di Natale (prima TV) e Natale alle Hawaii. Programmazione simile anche il 25 dicembre partendo dalle 11.15 fino alle 21.05: Quel lungo viaggio di Natale, Il mio desiderio per Natale (prima TV), Natale allo Starlight (prima TV), Il Natale dei miei ricordi, La giostra dell’amore (prima TV). Il 26 dicembre tocca Pixels alle 21.20, seguito dal remake al femminile di Ghostbusters alle 23.55. Il 1° gennaio 2022 arriva The Greatest Showman.

Rai 3 trasmetterà il 24 dicembre alle 23.55 La famosa invasione degli orsi in Sicilia mentre alle 15.15 del 25 dicembre toccherà a Hugo Cabaret. Da segnalare anche il 28 dicembre in prima serata Alita– Angelo della battaglia. Il 1° gennaio 2022 arriva La La Land.

Il 25 dicembre su Rai 4, il classico per eccellenza: Via col Vento. Domenica 27 dicembre ci saranno Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione alle 21.20 e alle 22.40 Peter Pan (2003).

Per quanto riguarda i Classici (e meno classici) Disney si parte domenica 26 dicembre con Maleficent Signora del male (Rai 1), lunedì 27 dicembre Cenerentola (Rai 1), giovedì 30 dicembre La bella e la bestia (Rai 1), venerdì 31 dicembre Gli Aristogatti (Rai 2), mercoledì 5 gennaio 2022 Il ritorno di Mary Poppins (Rai 1) e giovedì 6 gennaio 2022 Alla ricerca di Dory (Rai 2).

Gli Aristogatti - Disney, All Rights Reserved

Maratone & altri Canali

Sul 20 a partire da venerdì 24 dicembre spazio per tre prime serate consecutive alla trilogia de Il Signore degli Anelli. Su Iris sempre da venerdì 24 dicembre spazio ad un altro classico natalizio con Trappola di cristallo, 58 minuti per morire e Die Hard– Duri a morire. Su Iris il 31 Dicembre potremo gustare la maratona Stanley Kubrick con Barry Lyndon, Eyes Wide Shut e Arancia Meccanica. Venerdì 1° gennaio, dalle 10, su Paramount Channel verrà riproposta la saga di Indiana Jones con Indiana Jones e I predatori dell’arca perduta, seguito da Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e infine, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo.

Sempre su Paramount Channel da segnalare martedì 29 dicembre La Storia Infinita. Su La7 invece da giovedì 23 dicembre 3 prime serate in compagnia di tre piccoli cult: Mangia, Prega, Ama; Insonnia d’Amore e Fuga dal Natale.

Disney Plus

I FILM DI NATALE

MAMMA HO PERSO L’AEREO

MAMMA HO RIPERSO L’AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

A CHRISTMAS CAROL

FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE

TOPOLINO E LA MAGIA DEL NATALE

LE AVVENTURE DI OLAF

NATALE… DI NUOVO?! – 24 dicembre

Rowena “Ro” è una dodicenne molto vivace che sta però passando un Natale senza emozioni. Ro non sta vivendo bene il divorzio dei suoi genitori. Rivuole indietro la sua vecchia vita: i suoi genitori che tornano insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dalla scena e che le loro tradizioni di famiglia rimangano le stesse. Dopo alcuni festeggiamenti deludenti con la sua famiglia, tra cui sua sorella Gabriela “Gabby”, Abuela Sofia e Abuelo Hector, Ro esprime un desiderio a un Babbo Natale del quartiere a cui chiede di poter ricominciare da capo la giornata e inaspettatamente si trova a rivivere il giorno di Natale ancora una volta, ancora… e ancora. Ora, per riuscire a rompere questo strano ciclo magico, Ro deve imparare ad apprezzare la sua amorevole famiglia così com’è e anche il vero significato del Natale.

TOPOLINO E MINNI – IL DESIDERIO DI NATALE – 24 dicembre

Ogni Natale, Topolino, Minni e tutti i loro amici si ritrovano per festeggiare e condividere le tradizioni che amano. Ma quest’anno, tutti vengono separati l’uno dall’altro in vari luoghi in giro per il mondo ed è una corsa folle per tornare a casa a Hot Dog Hills la Vigilia di Natale. Nonostante tutti gli ostacoli che incontreranno lungo la strada, Topolino esprime un desiderio alla Stella dei desideri di Natale chiedendo che quest’anno siano tutti insieme. Con un aiuto speciale da parte di Babbo Natale, il loro desiderio diventerà realtà.

CANTO DI NATALE DI TOPOLINO – 3 dicembre

UN NATALE PER PAPERINO – 10 dicembre

L’offerta di Disney+

Amazon Prime Video

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

IO SONO BABBO NATALE

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha un’incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

LAST CHRISTMAS

Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson sono i protagonisti di Last Christmas, una commedia romantica scandita e ispirata dalle note della musica di George Michael e ambientata in una Londra trasformata per il periodo più magico dell’anno. Il film è diretto da Paul Feig ed è basato su una sceneggiatura del premio Oscar® Emma Thompson e dell’autrice teatrale Bryony Kimmings.

10 GIORNI CON BABBO NATALE

I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo atteso sequel affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La famiglia “tutta matta” è alle prese con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Alessandro Genovesi dirige una commedia delle feste natalizie per tutta la famiglia in esclusiva per Prime Video.

DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE

Canto di Natale è uno dei racconti più emozionanti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles Dickens (intepretato da Dan Stevens) trovò l’ispirazione per questa straordinaria favola, creata mescolando momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a sei personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell’immaginario natalizio collettivo.

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA

A tre giorni dal Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono), mentre Paolo (Fabio De Luigi), il marito di Margherita, li raggiungerà in un secondo momento. Il povero Paolo, che nemmeno il Natale riesce a rendere meno inopportuno, combina un disastro dopo l’altro, accanendosi, suo malgrado, proprio su Alberto e il suo castello. Regia di Alessandro Genovesi.

RACCONTO DI NATALE

Abel (Jean-Paul Roussillon) e Junon Vuillard (Catherine Deneuve) hanno due figli: Joseph ed Elizabeth (Anne Consigny). Joseph si ammala e si rende necessario un trapianto di midollo osseo, ma nessun donatore risulta compatibile, neanche il terzo figlio Henri (Mathieu Amalric) concepito con la speranza di salvarlo. Anni dopo la madre si ammala dello stesso male di Joseph e, per le vacanze di Natale, raduna tutta la famiglia alla ricerca di un donatore compatibile. Del regista francese Arnaud Desplechin.

LA BANDA DEI BABBI NATALE

È la notte della vigilia di Natale: cosa ci fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in questura? I tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai e dovranno raccontare la loro storia per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri. Primo film del regista Paolo Genovese, grande successo al botteghino nel Natale 2010.

IL GUINNESS DEI PUPAZZI DI NEVE

Billy e due suoi amici diventano improvvisamente noti in seguito ad una strana scoperta. Quando la loro popolarità sfuma, iniziano a sentirne la mancanza e decidono di stabilire un record per entrare nel Guinness dei Primati: realizzare il più alto numero di pupazzi di neve in un giorno. Lungo la strada verso l’obiettivo scopriranno che, mentre la fama passa, l’amicizia dura per sempre.

IL GRINCH

Il Grinch (Jim Carrey) è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi. Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio, lo scorbutico Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno… Ron Howard porta sul grande schermo una delle storie natalizie più celebri di sempre, dal classico della letteratura per l’infanzia di Dr. Seuss. Premio Oscar per il miglior trucco nel 2001.

LOVE ACTUALLY

Le storie di nove personaggi si intrecciano a Londra nelle settimane che portano a Natale, per raccontare la complessità dei rapporti umani, in un film dai creatori de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill. Divertente, irresistibile e commovente, un cast stellare (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson) vi porterà alla scoperta dell’amore in questa rom-com divenuta ormai un classico delle feste.

L’AMORE NON VA IN VACANZA

Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood. Hanno però un punto in comune: la sfortuna con gli uomini. Spinte da un disperato desiderio di fuga, si conoscono online e decidono, senza pensarci troppo, di scambiarsi la casa. La decisione sarà per entrambe l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia… Sei compagni di classe assistono al rapimento e decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre.

MIRACOLO IN UNA NOTTE D’INVERNO

Centinaia di anni fa, in Lapponia, il piccolo Nikolas rimane orfano. I suoi paesani si prendono cura di lui e, per ringraziarli, inizia a costruire giocattoli per i loro bimbi. Col tempo le famiglie adottive aumentano e presto, a Natale, spunta un regalo davanti a ogni casa. Quando Nikolas va a vivere con un falegname la tradizione rischia di cessare, ma fortunatamente la soluzione è a portata di mano.

L’APPRENDISTA BABBO NATALE, IL NATALE DI NICHOLAS

Babbo Natale deve andare in pensione e scegliersi un sostituto. Il fortunato successore dovrà chiamarsi Nicholas, essere orfano e avere un cuore puro. Dall’altra parte del mondo, un ragazzino risponde a questi requisiti, ma la mancanza di fiducia in se stesso e il suo soffrire di vertigini lo rendono un debole candidato. Per fortuna Babbo Natale accetterà di aiutarlo.

SE DAI UN BISCOTTO A UN TOPINO

È tempo di vacanze a casa di Mouse, il che significa: biscotti di Natale (uno è per Babbo Natale), canti natalizi e uno spettacolo di Natale che per poco non viene rovinato. Riusciranno Mouse e i suoi amici a salvare lo spettacolo senza essere distratti da altre cose? Sarà una corsa all’impazzata, perché Mouse e i suoi amici rappresentano l’amicizia e l’affetto che sono il cuore del Natale.

PIXI POST E GLI SPIRITI DEL NATALE

Nell’Antartico, ogni anno, avviene una riunione tra tutti gli altri Spiriti del Natale per organizzare la consegna dei regali. Questa volta, però, l’organizzazione è minacciata da Monopolish, un ex spirito che in passato ha tentato di diventare l’unico spirito del mondo. Gli Spiriti affidano a Pixi Post, una ragazza-elfo sveglia ed esperta di computer, il compito di salvare il Natale.

NATALE A CAR CITY

Buon Natale Car City! Benvenuti nella città dove auto e camion convivono felici insieme. Segui le avventure di Tom the Tow Truck, sempre pronto ad aiutare i suoi amici, Mat the Police Car e Franck the Fire Truck gli impavidi detective Car Patrol, Troy il treno più veloce e Carl il Super Truck e molti altri amici nelle loro incredibili avventure natalizie.

HARRY POTTER LA SAGA COMPLETA

Le vacanze natalizie sono il momento migliore per una maratona cinematografica piena di avventure fra maghi e babbani. Su Prime Video sono disponibili tutti gli otto film della saga di Harry Potter, il bambino che nel giorno del suo 11° compleanno scopre di possedere straordinari poteri magici, come i suoi genitori prima di lui. Nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry (Daniel Radcliffe) e i suoi inseparabili amici Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) vivranno avventure incredibili e sfide sempre più pericolose contro Lord Voldemort e i suoi malvagi seguaci. Un crescendo di emozioni da Harry Potter e la Pietra Filosofale, fino all’epica battaglia finale in Harry Potter e i Doni della Morte – parte II, in cui il giovane mago affronterà Lord Voldemort nell’ultimo definitivo scontro. Con grandi registi come Chris Columbus e Alfonso Cuaron e attori come Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Emma Thompson, Helena Bonham Carter i film della saga sono un invito a ritrovare nuovamente o a scoprire per la prima volta il Wizarding World™ creato da J.K. Rowling nella serie di romanzi più amati di sempre, rivivendo in queste feste la più fantastica delle avventure. In partenza su Prime Video, dal Binario 9 e ¾. Tutti i film della saga sono disponibili su Prime Video in 4K e in Dolby Surround 5.1.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Amazon Prime Video tranquillamente sul vostro televisore.

Netflix

Love Hard

Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore.

Natale con il babbo

Quattro sorelle in conflitto scoprono il senso dell’unione familiare quando il padre scomparso da tempo si presenta per Natale nella loro signorile dimora di famiglia.

Due donne – Passing

Adattamento dell’omonimo celebre romanzo del 1929 di Nella Larsen, il film racconta la storia di Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (la candidata agli Oscar Ruth Negga), due donne nere che possono “passare” per bianche, ma che optano per scelte diametralmente opposte in pieno clima di Harlem Renaissance nella New York di fine anni ’20.

Red notice

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei criminali più ricercati al mondo. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande ladro d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la truffatrice al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot).

Nei panni di una principessa – inseguendo la stella

Una settimana prima di Natale, la bellissima duchessa di Montenaro, Margaret, si scambia di posto con una comune cittadina di Chicago di nome Stacey che le somiglia in tutto e per tutto. Grazie alla magia del Natale, la nobile s’innamora del bel collega di Stacey che, a sua volta, perde la testa per l’affascinante principe fidanzato della duchessa.

Hellbound

Esseri ultraterreni emettono violente condanne, mandando le persone all’inferno e dando origine ad un gruppo religioso fondato sull’idea della giustizia divina.

Un castello per Natale

La celebre autrice Sophie Brown (Brooke Shields) si reca in Scozia con l’intenzione di acquistare un piccolo castello per se stessa, ma lo scontroso duca Myles (Cary Elwes), il proprietario, non è convinto di volerlo vendere ad una straniera. Nonostante i continui scontri, i due cercano una soluzione e trovano molto più di quanto si aspettassero.

Bruised – Lottare per vivere

Jackie Justice (Halle Berry) è una lottatrice di arti marziali miste che aveva lasciato lo sport in un modo disastroso. Anni dopo è obbligata dal manager e fidanzato Desi (Adan Canto) a partecipare a un violento incontro clandestino. La strada verso la redenzione prende però una svolta personale quando alla sua porta si presenta Manny (Danny Boyd, Jr.), il figlio che aveva abbandonato da neonato. Il film segna il debutto alla regia dell’attrice premio Oscar Halle Berry.

Il potere del cane

Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi.

Single per sempre?

Peter (Michael Urie) convince il suo migliore amico Nick (Philemon Chambers) a passare le feste insieme, fingendo di avere una relazione, nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre (Kathy Najimy) gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James (Luke Macfarlane), i suoi piani vanno a rotoli.

The Unforgivable

Ruth Slater (Sandra Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si ritrova in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza per redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

È stata la mano di Dio

Il regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolo Sorrentino, nel suo film più commovente e personale, accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza. Per tutti gli appassionati del celebre regista, sono disponibili su Netflix molti dei suoi film più amati, tra cui La grande bellezza, Youth, Il Divo, L’amico di famiglia, Le conseguenze dell’amore e This Must Be The Place.

Natale in California – Luci della città

È passato un anno da quando Callie e Joseph si sono innamorati e sono più felici che mai nella loro fattoria e azienda vinicola. L’attività e gli obblighi familiari costringono però Joseph a tornare in città, mettendo a repentaglio la loro storia d’amore.

A Naija Christmas

Tre fratelli fanno di tutto per portare a casa, in occasione delle festività natalizie, una fidanzata e far avverare il desiderio della madre di vederli accasati, mentre lei fa di tutto affinché siano delle feste indimenticabili.

Nemici a Natale

In questo sequel della commedia Un Padre No Tan Padre, Don Servando e la sua “famiglia hippie allargata” si recano in spiaggia per trascorrere il Natale con la zia di Alma, Doña Alicia, una donna anziana esigente che diventa la nemesi definitiva di Don Servando.

Don’t look up

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno.

A 1000 km dal Natale

Raúl (Tamar Novas) odia con tutto se stesso il Natale, che ogni anno trascorre su una spiaggia lontana da tutti. Ma un impegno lavorativo imprevisto cambierà tutto, riuscirà il rancoroso guastafeste a superare il suo incubo peggiore?

Tiger King Stagione 2

Mentre Carole Baskin sta per mettere le mani sulla proprietà del malfamato zoo di Joe Exotic, finito dietro le sbarre, emergono nuove rivelazioni sui moventi, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di felini degli Stati Uniti.

Voir

I produttori esecutivi David Fincher e David Prior presentano VOIR, una serie di saggi visivi che rendono omaggio al cinema e alle nostre connessioni personali con le storie a cui assistiamo sul grande schermo.

Stories of a generation con Papa Francesco

La nuova docu-serie in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro. La docu-serie – rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale: gli occhi delle giovani generazioni.

Guida astrologica per cuori infranti

Alice è affranta e disperatamente single. Ma dopo aver stretto amicizia con un carismatico guru dell’astrologia, si rivolge alle stelle per trovare l’anima gemella.

Strappare lungo i bordi

Nella serie creata, scritta e diretta da Zerocalcare, un fumettista romano la cui coscienza prende le forme di un armadillo riflette sulla sua vita e un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città.

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano

Un’improbabile storia d’amore natalizia sboccia tra un famoso rapper e una tenace giornalista. Ma possono farla funzionare nonostante le loro differenze?

L’arte soffiata – Aria di Natale

Arriva la spettacolare edizione di Natale della competizione fra i migliori artisti del vetro provenienti da tutto il mondo! Cinque beniamini dei fan tornano nel negozio di tendenza per competere in una serie di sfide a tema natalizio con lo scopo di diventare i migliori nell’arte soffiata.

La scuola di cioccolato di Chef Amaury

Otto grandi professionisti della pasticceria e del cioccolato arrivano alla School of Chocolate per portare le loro abilità al livello successivo. Il loro insegnante è il cioccolatiere di fama mondiale Amaury Guichon.

Elves

Sperando di potersi avvicinare nuovamente durante le feste natalizie, una famiglia di quattro persone si reca su un’isola remota dell’arcipelago danese, ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere… elfi.

La Casa di Carta Parte 5 Volume 2

Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

How to ruin Christmas – Il Matrimonio Stagione 2

La ribelle della famiglia e pecora nera Tumi Sello non vede l’ora di godersi un Natale tranquillo. Anche questa volta i suoi piani vengono stravolti, e il Natale rovinato. Dovrà di nuovo trascorrere i giorni prima di Natale cercando di ripulire il proprio nome e quello della sua famiglia.

The Witcher Stagione 2

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Emily in Paris Stagione 2

Ora più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato.

Cobra Kai Stagione 4

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Quando Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo mentre Robby punta tutto su Cobra Kai, il destino della Valley non è mai stato così in bilico.

Incastrati

Una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra & Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Rebelde

Rebelde racconta la storia di un gruppo di studenti della prestigiosa scuola EWS, che fanno del loro meglio per vincere la “Battaglia delle Band”, un concorso musicale chiave per l’avvio della loro carriera nel mondo dello spettacolo. Lungo la strada, sbocciano amori ed amicizie, mentre una misteriosa società segreta getta ombra sul loro sogno di diventare la prossima grande star della musica.

La famiglia Claus

A Jules Claus non piace il Natale e dopo la morte del padre l’anno precedente, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno e fa una straordinaria scoperta: suo nonno è il vero Babbo Natale!

Un pettirosso di nome Patty

Mentre è ancora nell’uovo, Robin rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Robin decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Maya e i tre guerrieri

In un mondo fantastico in cui la magia controlla il mondo e quattro regni dominano i territori, un’audace e ribelle principessa guerriera di nome Maya intraprende un’emozionante missione per realizzare un’antica profezia.

Un bambino chiamato Natale

Un ragazzino di nome Nikolas intraprende una straordinaria avventura tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. In compagnia di una renna testarda di nome Lampo e un fedele topolino, Nikolas presto affronta il suo destino in questa storia magica, divertente e commovente che dimostra che nulla è impossibile.

Waffles + Mochi – Una festa tutta nuova

Waffles e Mochi sono tornati nella Terra del cibo congelato per le feste e, tra un folle viaggio in Norvegia e uno alle Hawaii, Waffles e Mochi imparano che il bello delle feste non è solo il cibo, ma stare in compagnia e condividere momenti speciali insieme alle persone più care.

Colorforms: Charlie e la città dei colori

In questi episodi a tema invernale, incontriamo la nuova amica di Charlie, Yetilda D. Yeti, che fa coppia con Charlie per nuove avventure innevate!

Jurassic World – Nuove Avventure Stagione 4

Jurassic World: Camp Cretaceous segue un gruppo di sei adolescenti scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo avventura sul lato opposto di Isla Nublar. Ma quando i dinosauri seminano il caos in tutta l’isola, i campeggiatori sono bloccati. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno passare da estranei ad amici a familiari se vogliono sopravvivere.

David e gli elfi

Il Natale si avvicina, ma non è un periodo felice per David. Si è trasferito in una grande città, i suoi genitori sono troppo concentrati sul lavoro e hanno dimenticato il significato del Natale. Insieme ad Albert l’Elfo, fuggito dalla terra di Babbo Natale per capire cos’è il Natale, David parte per i Monti Tatra, dove vivono i suoi nonni, in un viaggio pieno di avventure.

Back to the Outback – Ritorno alla Natura

Stanche di stare rinchiuse in un rettilario dove gli esseri umani le scrutano come se fossero mostri, alcune tra le creature più letali d’Australia si riuniscono in un gruppo improbabile e pianificano una fuga coraggiosa dallo zoo per raggiungere l’outback, dove potersi sentire a loro agio senza essere giudicate per le squame o i denti.

Starbeam – Un’avventura per l’anno nuovo

Quando tutti i più grandi nemici di StarBeam si uniscono alla vigilia di Capodanno, Zoey addestra suo cugino Zane perché diventi il prossimo supereroe della famiglia.

Fast & Furious – Piloti sotto copertura Stagione 6

Un’agenzia del Governo recluta l’adolescente Tony Toretto e i suoi amici amanti dell’adrenalina perché si infiltrino sotto copertura in un circuito di corse clandestine.

Action Pack – Squadra in azione

Gli Action Pack sono un gruppo di bambini supereroi – Treena, Watts, Wren e Clay – che seguono le lezioni di Mr. Ernesto alla Action Academy e usano i loro incredibili poteri per proteggere Hope Springs, cercando sempre di trovare il lato positivo in tutto e tutti, cattivi inclusi!

Sky/NOW

Sky e NOW presentano oltre 20 prime visioni e film Sky Original. Si parte il 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO il secondo capitolo della commedia campione d’incassi, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ruoli di Monica e Giovanni che tornano a scontrarsi e incontrarsi. Al cast oltre a Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa si aggiungono Sarah Felberbaum e Luca Argentero.

Il 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva in prima visione C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD, una commedia targata Sky Original diretta da George Gallo con un cast all star: Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones.

Sabato 1° gennaio in prima tv assoluta sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter, in contemporanea con gli USA, arriverà HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS, una speciale retrospettiva che regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga, per celebrare il ventesimo anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Lo speciale sarà preceduto da HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES, l’epico quiz show che arriva dal 27 al 30 dicembre su Sky Uno. Oltre allo speciale della reunion il canale Sky Cinema Harry Potter, che si accederà dall’1 al 16 gennaio, ospiterà tutti gli otto film della saga.

Sempre sabato 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, un film Sky Original diretto da Edoardo Leo che veste anche il ruolo di protagonista insieme a Marta Nieto. Con loro Claudia Gerini e Stefano Fresi. Mercoledì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand arriva FAST & FURIOUS 9, diretto da Justin Lin con Vin Diesel che torna a vestire i panni di Dominic Toretto e a guidare a tutta velocita nell’atteso nono capitolo della saga, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti narrati nel precedente film. Nel cast stellare anche John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren.

Infine sabato 8 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno il fantascientifico DUNE, regia di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya.

E ancora su Sky Cinema:

Venerdì 29 dicembre alle 21.15 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA Sky Cinema Due

Martedì 4 gennaio alle 21.15 IO E ANGELA su Sky Cinema Uno

Venerdì 7 gennaio alle 21.15 ARIAFERMA su Sky Cinema Due

Domenica 9 gennaio alle 21.15 SUPERNOVA su Sky Cinema Due

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA su Sky Cinema Uno

Domenica 2 gennaio alle 21.15 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA su Sky Cinema Uno

Giovedì 6 gennaio alle 21.00 LA PRINCIPESSA INCANTATA su Sky Cinema Family

A partire da lunedì 20 dicembre alle 21.15 debutterà su Sky Serie dopo l’anteprima di ottobre alla Festa del Cinema di Roma, l’attesissima A CASA TUTTI BENE – LA SERIE, primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. La serie Sky Original è un family drama in 8 episodi con al centro due famiglie: i Ristuccia, da 40 anni proprietari del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale. Carlo (Francesco Scianna), la nuova compagna Ginevra (Laura Adriani) e la sorella Sara (Silvia D’Amico) sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro (Francesco Acquaroli) e Alba (Laura Morante) nella gestione dell’attività. Assente da questa, è sempre stato il fratello Paolo (Simone Liberati), da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Carlo ha anche una figlia, Luna (Sveva Mariani), una ex moglie, Elettra (Euridice Axen), e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale. Un giorno, però, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti. Nel cast, a interpretare i membri della famiglia Mariani, Emma Marrone, Paola Sotgiu, Alessio Moneta, Milena Mancini e Valerio Aprea.

Lunedì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutta la seconda stagione di TEMPLE, la serie Sky Original con Mark Strong nel ruolo di Daniel Milton, un chirurgo molto rispettato che in un labirinto di tunnel abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, gestisce una clinica medica illegale, cura criminali e altri pazienti disperati che non possono o non vogliono chiedere aiuto alle normali strutture mediche.

Giovedì 30 dicembre, invece, ancora su Sky Serie e in streaming su NOW debutteranno – tutti subito – i dieci episodi di CRYPTID – L’INCUBO DEL LAGO, teen drama a tinte horror con un promettente cast di volti giovanissimi. Basata su un soggetto di Sylvain Runberg, autore della graphic novel tratta dalla trilogia Millennium di Stieg Larsson, racconta di alcuni studenti delle superiori che, quando una serie di terribili e inspiegabili eventi inizia a verificarsi nella loro cittadina, saranno costretti ad affrontare le loro peggiori paure per vincere una forza soprannaturale che si nutre del caos e delle sventure degli abitanti del piccolo centro.

Su Sky Atlantic da venerdì 14 gennaio della miniserie originale Sky/HBO LANDSCAPERS, emozionante e drammaticamente divertente indagine sull’amore e sul potere dell’immaginazione con protagonisti l’attrice Premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown) e David Thewlis (Sto pensando di finirla qui – I’m Thinking Of Ending Things, Fargo). Accanto a Colman e Thewlis, Kate O’Flynn (Bridget Jones’s Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers). Ispirata a eventi reali, la miniserie in 4 episodi è stata creata e scritta da Ed Sinclair e diretta e sceneggiata da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers). Landscapers è il progetto più recente sviluppato da SISTER per Sky Studios e HBO dopo Chernobyl, fra le serie più premiate e apprezzate di sempre, e racconta una storia d’amore unica, quella di una coppia apparentemente normale che finisce al centro di una incredibile inchiesta quando due cadaveri vengono scoperti nel giardino della loro casa a Nottingham. Coppia dai modi gentili, Susan e Christopher Edwards sono in fuga dalla realtà da più di 15 anni. Quando Christopher fa una sconvolgente telefonata alla madre adottiva, il loro ruolo in un terribile crimine rimasto senza colpevoli per più di 10 anni comincia a venire alla luce. Mentre l’indagine procede, questi due sognatori, ispirati dall’ossessione di Susan per i vecchi western e il cinema classico, si immagino protagonisti Hollywoodiani di storie di loro invenzione. Così, alimentato dalla straordinaria immaginazione di Susan, il fantastico mondo di Susan e Chris diventa per loro un riparo necessario dagli orrori del mondo reale e dal loro opprimente senso di colpa. Un riparo che minaccia però di distruggerli del tutto.

Venerdì 7 gennaio alle 21.15 su Sky Serie arriva il terzo capitolo di A DISCOVERY OF WITCHES – IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE, il fantasy a tinte gotiche targato Sky Original che racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura, con Teresa Palmer nei panni di una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo e il vampiro millenario Matthew Clairmont interpretato da Matthew Goode.

Il 10 gennaio alle 21.15 arriva su Sky Atlantic con la seconda stagione, in contemporanea con la messa in onda americana, una delle serie più celebrate EUPHORIA. Un ritratto esplicito e senza sconti del disagio esistenziale della Generazione Z con Zendaya e Hunter Schafer, affiancate da un cast di talenti: Storm Reid, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Jacob Elordi, Angus Cloud.

A gennaio su Sky Uno, della nuova edizione di ITALIA’S GOT TALENT, che vedrà l’ingresso di Elio in giuria insieme ai confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano: quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno. Per allietare le feste non mancherà il meglio dei concerti internazionali, a partire da MIKA PHILHARMONIQUE – IN CONCERTO CON 120 ORCHESTRALI, venerdì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, uno spettacolo con i più grandi successi di uno dei più carismatici interpreti pop: una serata speciale con Mika alla Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d’Europa, aperta nel 2015 a completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell’architetto Jean Nouvel.

Sempre in ambito musicale saranno in prima visione MICHAEL BUBLÉ CHRISTMAS, mercoledì 22 dicembre alle 20.10 su Sky Uno, uno speciale per le vacanze natalizie – che arriva in occasione del decimo anniversario dell’album di Bublé “Christmas” – dallo Studio 8 H del Rockefeller Center di New York dove, affiancato da alcuni ospiti speciali, Michael Bublé ci accompagnerà in una serata all’insegna di musica e spirito natalizio; e KELLY CLARKSON CHRISTMAS SPECIAL, in arrivo mercoledì 29 dicembre su Sky Uno: uno speciale in cui la star, immersa nell’atmosfera natalizia, proporrà nuovi brani e classici indimenticabili, ma anche duetti con ospiti come Ariana Grande e Jay Leno.

Il 22 e il 29 dicembre alle 21.15 sempre su Sky Uno, i due appuntamenti, dedicati rispettivamente al Natale e al Capodanno, di CELEBRITY MENÙ, uno show in cui Giorgio Mastrota e Marisa Passera prepareranno il pranzo del 25 e il cenone del 31 per alcuni ospiti chiamati anche a giudicare i piatti: nella prima puntata Cristina Chiabotto, Filippo Magnini e lo Chef Simone Finetti, uno dei protagonisti della quarta edizione di MasterChef Italia e finalista di MasterChef All Stars; nella seconda Natasha Stefanenko, Antonio Capitani e lo Chef Francesco Aquila, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia.

Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature nei giorni delle festività natalizie proporranno una vasta selezione di documentari. A cominciare dall’incontro unico tra arte contemporanea e musica classica a su Sky Arte lunedì 20 dicembre alle 21.15 con la produzione Sky Original FRAGILE. MAURIZIO CATTELAN AT PIRELLI HANGARBICOCCA: un’esperienza immersiva in tre atti, uno per ogni opera che compone la mostra “Breath Ghosts Blind” di Maurizio Cattelan. Un lavoro musicale innovativo, strutturato per un ascolto intimo nello spazio monumentale di Pirelli Hangar Bicocca.

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Arte l’appuntamento è con IDRIS ELBA INCONTRA PAUL MCCARTNEY: la leggenda della musica Paul McCartney viene intervistata dall’attore e vincitore del Golden Globe, Idris Elba.

Sempre su Sky Arte lunedì 27 dicembre alle 21.15 LIAM GALLAGHER: AS IT WAS, la pellicola che racconta la rinascita artistica e professionale di Liam Gallagher, dallo scioglimento dei Beady Eye nell’ottobre 2014 fino al successo del suo primo album da solista As You Were con interviste e immagini inedite di backstage. Arrivano anche due film d’arte esclusivi: alle 21.15 la sera di Natale in prima tv assoluta RAFFAELLO – IL GIOVANE PRODIGIO, che ripercorre la straordinaria avventura del pittore rinascimentale, puntando i riflettori su un aspetto meno consueto della sua produzione. Cuore della pellicola sono infatti i ritratti femminili realizzati dall’artista. Sembra che ognuna delle figure rappresentate, raccontate dalla voce di Valeria Golino, prenda spunto dal vissuto per aspirare a ideali di bellezza aulica. Il 1° gennaio in prima tv assoluta alle 21.15 POMPEI. EROS E MITO, il documentario prodotto da Sky Arte con la regia di Pappi Corsicato e con Isabella Rossellini: un viaggio cinematografico tra arte e mistero alla scoperta del sito archeologico più conosciuto al mondo, Pompei. Vengono messi a nudo i miti e i personaggi che hanno contribuito a rendere immortale questo sito archeologico unico al mondo. Giovedì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Arte è la volta del documentario SALVATOR MUNDI: IL MISTERO DA VINCI, dedicato a uno dei grandi misteri della storia dell’arte.

Natale a tinte dark con l’episodio speciale di IN COMPAGNIA DEL LUPO – IL LATO OSCURO DI BABBO NATALE, venerdì 24 dicembre alle 20.40 su Sky Arte, dedicato alla figura natalizia per eccellenza. Carlo Lucarelli ci svela cosa si nasconde dietro la narrazione di questo personaggio.

Sky Documentaries: a partire da sabato 18 dicembre alle 21.15 LIFE OF CRIME 1984 – 2020, presentato al Festival di Venezia 2021, il film è un vero e proprio reality poliziesco che per oltre trentasei anni segue Rob, Freddie e Deliris in un viaggio vorticoso tra le strade e le prigioni di Newark, la città più grande del New Jersey. Non ci sono filtri: violenza, amore, coraggio, redenzione ed eroismo. E la lotta disperata per sopravvivere al nemico più pericoloso che abbia mai attaccato l’America. Tutte le guerre americane messe insieme hanno causato un milione di morti. Nei quarant’anni in cui il film è stato girato le droghe hanno ammazzato più di cinque milioni di americani. Life of Crime ci porta nelle trincee del più grande e cruento campo di battaglia.

OBAMA – IL SOGNO AMERICANO, da martedì 21 dicembre alle 21.15, il documentario che si concentra sulle sfide, i trionfi e le sconfitte vissute da Barack Obama durante la sua presidenza. Il giorno di Natale, sabato 25 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries, l’appuntamento è con AUDREY, il film su una delle attrici più amate di tutti i tempi, donna di talento e anche di enorme cuore. Domenica 26 dicembre alle 21.15 l’appuntamento è con TINA che racconta con uno sguardo intimo e rivelatore la turbolenta e incredibile vita importantissima di Tina Turner, grande diva di questo secolo.

Su Sky Nature lunedì 27 dicembre alle 21.15 arriva la produzione Sky Original LA VIA INCANTATA, che segue il viaggio di Marco Albino Ferrari, scrittore e grande conoscitore della montagna, in Val Grande, l’area wilderness più estesa delle Alpi. Un luogo abbandonato, senza strade, senza insediamenti permanenti, dove rari sono persino i rifugi… L’appuntamento con SOS GATTO è giovedì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Nature, si racconta l’impegno degli attivisti Newyorkesi contro il dilagante randagismo felino, uniti per tentare di aiutare questi animali e trovare loro una nuova casa