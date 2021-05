Dragon Ball Super: l’anime in tv tornerà con il nuovo film?

La situazione per quello che concerne l’anime di Dragon Ball Super è sicuramente molto rovente e il tutto ha avuto inizio con l’annuncio negli ultimi giorni di un nuovo film animato per il brand omonimo che uscirà nel 2022 con la produzione centrare di Akira Toriyama (in questo nostro articolo riportiamo tutto ciò che sappiamo al momento).

Dragon Ball Super, oltre a passare nei cinema, è stato anche una serie animata trasmessa in televisione dal 2015 al 2018 e gli appassionati si sono effettivamente chiesti quando potrebbe ritornare.

Al momento non si conoscono voci in merito, ma, all’interno del nuovo sito web di Dragon Ball (potete raggiungerlo qui) è stata pubblicata una nuova intervista ad un animatore di Toei Animation, Florence Jay Dominguito, il quale ha dichiarato (traduzione in inglese di @Cipher_db su Twitter) che sarebbe molto contento se in futuro vi sarà una nuova serie tv anime che possa proseguire a narrare gli eventi di Dragon Ball Super.

Chiaramente questo non conferma l’arrivo di una nuova serie dopo il secondo film animato, ma ha dato da pensare dal momento che tali dichiarazioni arrivano da una dipendente Toei Animation pochi giorni dopo l’annuncio del film. Ricordiamo che non c’era stata nessuna voce su un sequel in televisione dopo la fine dell’anime.

Coincidenze? Sicuramente si, ma è corretto anche porsi domande. Quando ne sapremo di più sarà nostra premura aggiornarvi.

Ricordiamo che Dragon Ball Super ritornerà al cinema nel 2022 con un nuovo film animato (sarà il 21° considerando le precedenti produzioni).

Dragon Ball Super: l’anime

La serie anime di Dragon Ball Super, prodotta da Toei Animation, ha avuto inizio nel luglio 2015 collocandosi temporalmente, rispetto al manga originale, dopo gli eventi della saga di Majin Bu.

Il ruolo del progetto, così come il manga, è quello di agganciarsi al finale storico di Dragon Ball, pertanto, nel mentre sono stati realizzarti archi narrativi che l’hanno condotta sino al Torneo del Potere. L’anime si conclude qui, nel marzo 2018, con un totale di 131 episodi.

L’intera serie anime è stata licenziata e doppiata in italiano da Mediaset con trasmissioni su Italia 1 andate in onda dal 2016 al 2019.

L’anime è quindi tornato, tra la fine del 2018 (Giappone) e febbraio 2019 (Italia con Anime Factory e Koch Media Italia), con il lungometraggio animato al cinema di Dragon Ball Super: Broly (potere recuperarlo sia in versione Home Video o manga), diretto ad Tatsuya Nagamine con la partecipazione artistica di Akira Toriyama stesso.

