Qualche giorno fa Prime Video ha diffuso il secondo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, con il quale Amazon ha mostrato i personaggi e le ambientazioni della serie in uscita il 2 settembre 2022. In sostanza, il video ha presentato attraverso dei flashback diverse linee temporali/Ere a cui i vari elementi appartengono, nonostante la serie TV degli Amazon Studios sia ambientata nella Seconda Era, oltre tremila anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Immagine dalla serie de Gli Anelli del Potere

I flashback nel trailer de Gli Anelli del Potere: oltre la Seconda Era

Sapevamo che la nuova produzione avrebbe toccato altre epoche, e dai materiali emersi fino a questo momento, come afferma screenrant.com, possiamo dire che Gli Anelli del Potere sarà legato in particolare alla Seconda Era di Tolkien, ma allo stesso tempo l’arco narrativo affrontato sarà molto più ampio nel complesso.

Per esempio, una delle epoche presentate nel secondo trailer è quella degli Anni degli Alberi, che si conclusero quasi 600 anni prima della Seconda Era. Lo capiamo dall’apparizione di Telperion e Laurelin, gli alberi d’oro e d’argento che esistevano prima della luce del sole. Questi alberi, situati sulla collina Túna nella città di Tirion a Valinor, furono distrutti da Morgoth prima che Galadriel e i suoi parenti mettessero piede nella Terra di Mezzo. Sono tre i possibili eventi degli Anni degli Alberi che possiamo individuare nel trailer: il giuramento di Fëanor (quando gli elfi giurano con le loro spade in cerchio), l’assassinio dei parenti ad Alqualondë (si vedono molti cadaveri nell’acqua), e l’attraversamento dell’Helcaraxë (quando vediamo Galadriel sul ghiaccio).

I flashback di questo periodo erano già stati confermati al 100%, ma non sappiamo quanto la serie approfondirà gli anni della Prima Era. Eppure nello stesso filmato vediamo Galadriel esausto su un campo di battaglia infuocato coperto di cenere carbonizzata, il che evoca gli anni del Dagor Bragollach, quando si verificò il massacro che Morgoth ha inflitto agli elfi nella Terra di Mezzo. Ciò significa che la narrazione si estenderà fino alla tarda Prima Era – circa 500 anni dopo gli Anni degli Alberi, ma oltre 1500 anni prima che Sauron forgiasse l’Unico Anello.

Il periodo della serie Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, a quanto pare, si svolgerà in gran parte nella prima metà della Seconda Era: lo capiamo quando Elrond (Robert Aramayo) assicura a Galadriel (Morfydd Clark) che la guerra è finita. Dunque, Sauron non è ancora tornato, evento che accade intorno all’anno 1600 della Seconda Era. Ciò spiegherebbe anche perché quest’ultimo personaggio non è mai apparso nei materiali legati alla promozione della serie Amazon.

In ogni caso, la storia racconterà un periodo vicino al 1500, momento in cui gli stessi Anelli del Potere furono forgiati. L’ultimo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, inoltre, mostra la meravigliosa Númenor, mistica isola degli uomini situata tra Valinor e la Terra di Mezzo. È in queste scene che appare Isildur (Maxim Baldry), il salvatore della Terra di Mezzo nato circa 1500 anni dopo la creazione dell’Unico Anello, che ha portato alla conclusione della Seconda Era tagliando il dito con l’Unico Anello di Sauron. Ciò vuole dire che Gli Anelli del Potere toccherà tutta la linea temporale della Seconda Era, e non solo i primi anni.

Infine, il filmato presenta Galadriel a cavallo insieme al padre di Isildur, Elendil: questo lascia intuire che il personaggio interpretato da Morfydd Clark sarà coinvolto in ogni singola epoca della serie TV Prime Video.