Fortnite, Foundation sbarca nel DC Universe e incontra Batman

Sono trapelati nuovi particolari a proposito di Batman/Fortnite: Foundation, di DC Comics. Oltre a mettere in chiaro chi sarà il vero protagonista di questo volume, DC ha anche confermato ufficialmente che Foundation, personaggio di Fortnite, è entrato a far parte ufficialmente del DC Universe.

Come si poteva ipotizzare già in precedenza, Foundation è collegato a DC ormai da mesi. I fans di Fortnite ricorderanno che è apparso, per l’ultima volta, nel trailer di Fortnite Capitolo 2: Stagione 8, dove veniva gettato, privo di sensi, in uno specchio d’acqua sconosciuto dopo aver ricevuto una bruttissima batosta. In molti, hanno teorizzato che lo specchio d’acqua in questione potesse essere il porto di Gotham City Abbiamo ipotizzato che questo specchio d’acqua potesse essere il Gotham Harbour che, nel DCU, fa parte della grande baia che di fatto separa Gotham City da Metropolis. In Batman/Fortnite: Foundation #1 del 26 ottobre, Foundation emergerà dal porto di Gotham, per finire immediatamente per attirare le attenzioni del protettore della città, Batman.

Anche il Cavaliere Oscuro non è nuovo a eventi come quelli accaduti a Foundation. Infatti, nella recente serie Batman/Fortnite: Zero Point, è stato trasportato sull’isola di Fortnite, da dove è riuscito a tornare nel DCU soltanto con l’aiuto di Catwoman, Deathstroke e alcuni personaggi di Fortnite.

Batman/Fortnite: Foundation #1 è opera degli stessi autori di Batman/Fortnite: Zero Point (che potete acquistare a questo link Amazon), il dirigente di Epic Games Donald Mustard e lo sceneggiatore Christos Gage, affiancati da uno dei più grandi autori di Batman della storia recente, Scott Snyder. Batman/Fortnite: Foundation #1 sarà realizzato anche dal disegnatore Joshua Hixson, i colori saranno di Roman Stevens, mentre il lettering spetta a AndWorld Design. La copertina principale sarà disegnata da uno dei collaboratori di Snyder, Greg Capullo, insieme all’inchiostratore Jonathan Glapion e al colorista Matt Hollingsworth.

Come parte della promozione di Batman/Fortnite: Foundation #1, Epic Games includerà nell’edizione cartacea del fumetto, dei codici che potranno essere riscattati per ottenere due oggetti in game su Fortnite: una skin giocatore ispirata alla realtà alternativa Batman Who Laughs (che Snyder co-creato), insieme a una schermata di caricamento di gioco, ispirata al medesimo titolo.