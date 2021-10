Free League Publishing annuncia l’uscita di CY_BORG RPG

È di ieri nel tardo pomeriggio l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing, in partnership con lo studio di game e art design Stockholm Kartell, della futura uscita di CY_BORG RPG, lo spin-off a tema cyberpunk del pluripremiato gioco di ruolo MÖRK BORG, che vedrà la luce attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter che prenderà il via il giorno 13 novembre 2021.

Fate sogni strani e febbrili su un gioco di ruolo apocalittico infestato da nanomacchine in cui disadattati e punk cibernetici infuriano contro un implacabile inferno corporativo? Ora, quei sogni stanno per avverarsi. Free League Publishing e Stockholm Kartell annunciano una partnership editoriale per il gioco di ruolo da tavolo CY_BORG, in arrivo su kickstarter il 13 novembre.

CY_BORG RPG sarà uno spin-off cyberpunk basato su e compatibile con il pluripremiato gioco di ruolo artpunk, heavy metal apocalittico MÖRK BORG. CY_BORG RPG starà alla musica noise, all’hiphop industriale e all’underground come MÖRK BORG sta al doom e al black metal. Regole leggere, furore pesante. Un febbrile sogno di tecnologia, punk e furia, di lotta contro un futuro fallimentare.

CY_BORG RPG, il gioco

CY_BORG RPG sarà un gioco di ruolo sul collasso climatico, sul consumismo fuori controllo, sulla mercificazione dei dati personali, sul capitalismo all’ultimo stadio, sul transumanesimo e sulla violenza insensata. Centosessanta pagine di sconvolgimenti cibernetici. Sarà un’immagine speculare e incasinata di MÖRK BORG. Sarà simile nei toni e nell’approccio al design del gioco e del libro, ma migliorato e potenziato. CY_BORG RPG includerà uno scenario introduttivo e circa sessanta tabelle casuali per coprire ogni esigenza cyberpunk che possa venire in mente ai Master.

CY_BORG RPG vedrà i giocatori vestire i panni di punk e disadattati cibernetici che infuriano contro un sistema corporativo implacabile, forze di polizia corrotte, bande di strada assetate di sangue e adoratori di culti degli alieni e delle nanomacchine. L’ambientazione sarà la metropoli distopica Cy, l’unica città che conta.

Oltre a uno scenario introduttivo, il libro base di 160 pagine sarà ricco di tabelle per generare un gioco quasi infinito, incluse missioni, PNG, luoghi, corporazioni e culti. CY_BORG RPG gioco utilizzerà una versione aggiornata delle regole originali di MÖRK BORG, mantenendone la leggerezza e la semplicità e aggiungendo elementi come il fuoco automatico, il cybertech e l’hacking. Le sei classi opzionali includono lo Shunned Nanomancer, il Burned Hacker e il Renegade Cyberslasher.

Simile a quella delle profezie apocalittiche in MÖRK BORG, una meccanica del conto alla rovescia che definisce la campagna influenzerà e modellerà in modo drammatico il mondo di gioco, indipendentemente dalle azioni dei giocatori. In CY_BORG RPG, ciò si presenterà sotto forma di Miserable Headlines: le catastrofi e gli eventi riportati dai notiziari di proprietà della corporazione usciranno con varia regolarità, fino alla conclusione catastrofica del totale di sette titoli. Niente è mai statico. La città è un luogo vivo, o meglio, morente.

CY_BORG RPG è scritto da Christian Sahlén, un veterano della scena OSR svedese, con illustrazioni e grafica di Johan Nohr (MÖRK BORG RPG). Come MÖRK BORG, il gioco sarà stampato e distribuito da Free League Publishing (ALIEN RPG, Tales from the Loop RPG, The One Ring RPG) attraverso la sotto-etichetta Free League Workshop, che si occupa dei giochi progettati in modo indipendente.

Dalla sua uscita nel 2020, MÖRK BORG ha promosso una comunità vivace, creativa e produttiva e finora ci sono quasi mille titoli rilasciati per il gioco, sotto la licenza di terze parti. Tutti questi sono, con poco sforzo, adattabili a CY_BORG RPG. Basta dare loro un tocco cyberpunk.