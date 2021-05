Friends: la reunion su HBO Max ha fatto incetta di ascolti

A 17 anni di distanza dall’ultimo episodio della serie, i fan hanno potuto assistere all’attesissima reunion del cast di Friends (potete leggere qui la nostra opinione), andata in onda in America in esclusiva su HBO Max e in Italia su Sky/NOW TV.

Sebbene non si sia trattata di una puntata vera e propria, bensì di una panoramica su quello che ha reso Friends un vero e proprio cult generazionale, si è rivelata un grande successo per la piattaforma di streaming.

Stando ai primi dati analitici diffusi in rete, la reunion è stata guardata dal 29% degli americani abbonati a HBO Max durante il primo giorno: il 55,4% era di sesso femminile e più del 50% apparteneva alla fascia demografica 35-54 anni.

Numeri abbastanza importanti, considerando come Wonder Woman 1984 avesse attirato il 32% degli abbonati al suo debutto sulla piattaforma il giorno di Natale, diventando il titolo più visto di dicembre.

La reunion di Friends è stata un successo per HBO Max

Le riprese della reunion dovevano svolgersi a febbraio del 2020 per poi debuttare in concomitanza con il lancio di HBO Max a maggio, ma lo scoppio della pandemia ha stravolto i piani in corso d’opera. Non è stato facile riunire l’intero cast originale, composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ma alla fine tutto è andato per il meglio.

La reunion, durata ben 43 minuti, ha visto anche la partecipazione di grandi guest star come Lady Gaga, Justin Bieber, Tom Selleck, Reese Witherspoon e molte altre.

Friends, andata in onda dal 1994 al 2004, è diventata una delle sit-com più celebri di sempre entrando di diritto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. LEGO ha persino realizzato uno splendido set dedicato allo show e per alcuni giorni è stato possibile soggiornare nel mitico appartamento di Rachel e Monica.

Se la reunion vi ha messo nostalgia, potete recuperare le dieci stagioni di Friends su Netflix. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.