Volete dormire nell’appartamento di Friends? Potete farlo con Booking.com

Grandi notizie per i fan di Friends, celebre sit com andata in onda per ben 10 anni sull’emittente NBC. Da oggi è possibile soggiornare nel mitico appartamento di Rachel e Monica, ricreando la magia degli anni ’90. Una vera e propria Friends Experience creata grazie a Booking.com.

Sulla nota piattaforma è infatti possibile prenotare una notte per due persone al prezzo di 19,94 dollari, chiaro riferimento all’anno in cui lo show fu trasmesso per la prima volta. Bisogna però essere veloci: le prenotazioni inizieranno il 21 maggio e l’appartamento sarà disponibile soltanto per due notti, il 23 e il 24 maggio.

L'appartamento di Friends su Booking.com Credits: Booking

Gli ospiti potranno avere accesso a una vera e propria mostra interattiva ambientata in 18 stanze, che ricrea gli oggetti di scena dell’appartamento. Ma non è tutto, sarà possibile giocare al biliardino di Chandler, mangiare e bere come Monica, prendere parte a una caccia al tesoro a tema Friends e molto altro. Al mattino, invece, si può fare colazione al Central Perk coffee shop, perfettamente funzionante.

Friends: da oggi è possibile dormire nell’appartamento della sit-com

Le scene degli interni sono state girate a Los Angeles, in uno studio, mentre l’esterno dell’appartamento è diventata una vera e propria location a New York, situato nella 130 East 23rd Street. Se siete grandi appassionati della serie, sappiate che Toynk, fornitore di merchandising legato alla cultura pop, ha addirittura messo in vendita una replica del divano.

Il cast originale di Friends tornerà nell’attesissima reunion, in uscita su HBO Max il 27 maggio. Non si tratterà di un episodio nuovo di zecca, bensì di una panoramica inedita sui retroscena della serie, diventata a tutti gli effetti un cult generazionale. Gli attori non avranno un copione e torneranno a essere i grandi amici di un tempo.

In attesa della reunion, potete recuperare le dieci stagioni di Friends, completamente in italiano, su Netflix. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta cliccare qui.