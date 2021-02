Giochi in scatola: le uscite di febbraio 2021

Torna puntualmente come ogni mese l’appuntamento con le novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo febbraio 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una discreta quantità di nuovi titoli, con giochi in scatola per ogni gusto e ogni età. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di febbraio 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando in questo febbraio 2021 una nutrita serie di novità e alcuni graditissimi ritorni.

Lupi Mannari di Roccascura – Nuova Edizione

Celebre tra i giochi in scatola definibili party game, Lupi Mannari di Roccascura torna sugli scaffali dei negozi in un nuovo formato e con una nuova veste grafica, ma le tanto amate meccaniche restano invariate. I giocatori riceveranno una carta personaggio segreta e saranno guidati nel gioco dal narratore.

I Lupi Mannari dovranno divorare un Abitante ogni notte e farsi scambiare per onesti cittadini di giorno. Gli Abitanti, dal canto loro, dovranno scoprire i Lupi Mannari e convincere gli altri giocatori a eliminarli, allontanando da loro stessi ogni sospetto. Alcuni Abitanti possiedono poi abilità speciali che li aiuteranno in questo non facile compito.

Rory’s Story Cubes Harry Potter

Rory’s Story Cubes è tra i giochi in scatola un titolo di sconfinata immaginazione e storie infinite. Basterà lanciare i nove cubi e usare le immagini per creare una storia. Racconti della buonanotte, trame in evoluzione, narrazioni orali, ispirazioni creative, approcci fantasiosi. In questa versione legata all’universo letterario e filmico di Harry Potter, i giocatori troveranno sui cubi i simboli della saga più magica al mondo e potranno così creare infinite storie ambientante nel fantastico universo creato dalla fantasia della scrittrice britannica J. K. Rowling.

TIME Stories Revolution – Il Progetto Hadal

TIME Stories Revolution è un nuovo ciclo di missioni per uno dei più apprezzati giochi in scatola di carte: TIME Stories. Le regole del gioco sono cambiate, ma l’impegno dell’Agenzia per la salvaguardia dell’umanità e del continuum spazio-temporale è sempre lo stesso. Il Progetto Hadal fa parte del ciclo TIME Stories Revolution e si tratta di un gioco completo e standalone, le cui missioni possono essere giocate in qualsiasi ordine e che non necessita il possesso della scatola base di TIME Stories.

Time Stories Revolution – Experience

Time Stories Revolution – Experience è un’espansione per TIME Stories Revolution, il nuovo ciclo di missioni per TIME Stories, uno dei più apprezzati giochi in scatola di carte. In questo titolo, i giocatori saranno in missione per salvare l’umanità. Il continuum spazio-temporale e la struttura stessa della realtà sono infatti in pericolo e una manciata di uomini, donne ed esseri extraterrestri sono l’unico scudo contro questa minaccia.

In Time Stories Revolution – Experience, i giocatori scopriranno cosa accade tra le missioni di TIME Stories Revolution. Dovranno migliorare le abilità dei loro agenti, influenzare gli eventi futuri, prendere delle decisioni cruciali per proteggere la linea temporale, movimentare le missioni e scoprire i segreti dell’universo di TIME Stories.

Time Stories Revolution – Experience non presenta alcuna missione e non è un prodotto standalone. È necessario, infatti, possedere almeno una missione del ciclo di TIME Stories Revolution per poterlo utilizzare. È consigliato accoppiare la prima missione con TIME Stories Revolution EXPERIENCE. Tuttavia, è possibile aggiungere EXPERIENCE dopo aver giocato una o più missioni.

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – Una Luce Nella Nebbia

Per Arkham Horror: Il Gioco Di Carte, uno tra i più amati giochi di carte nel novero dei giochi in scatola, in questo febbraio 2021, Asmodee Italia presenta Una Luce Nella Nebbia, lo scenario VI (carte 220–260) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene sessanta carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Su una Scala Da 1 A T-Rex

Dai creatori dei giochi in scatola Exploding Kittens e Wolfgang Warsch, Su una Scala Da 1 A T-Rex è il gioco ideale per chi è davvero un mimo tremendo. In questo titolo, ogni giocatore riceverà un’azione, che dovrà essere effettuata in contemporanea con quelle degli altri giocatori. Le azioni da effettuare non saranno segrete, bensì tutti i giocatori sapranno cosa stanno facendo gli altri. Il segreto sarà quanto intensamente, su una scala da 1 a 10, l’azione sarà svolta.

Il vincitore sarà il giocatore che indovina l’intensità della performance degli altri. In mezzo a tutto quel ruggire, ballare, miagolare e fare lo jodel, dovrà trovare qualcuno del suo stesso livello.

Gloomhaven

In questo mese di febbraio 2021, Asmodee Italia riporta sui nostri tavoli grazie a una ristampa, Gloomhaven, il titolo collaborativo di combattimenti tattici in un mondo fantasy, che ha conquistato la maggior parte degli appassionati dei giochi in scatola e che è andato praticamente esaurito subito dopo la sua pubblicazione.

In Gloomhaven, ogni giocatore riveste il ruolo di un incallito mercenario che persegue i propri obiettivi personali. Insieme, i giocatori dovranno affrontare una campagna di scenari che reagisce e cambia in base alle loro azioni, generando un’esperienza di gioco ricca di tesori da scoprire, avventurieri da condurre al completamento di missioni personali e scelte irrevocabili.

Mice and Mystics

Torna disponibile, grazie a una ristampa, anche il celeberrimo Mice and Mystics, uno dei più apprezzati giochi in scatola cooperativi a tema fiabesco. In Mice & Mystics i giocatori interpretano gli eroi fedeli al buon re Andon che, per sfuggire alle grinfie della perfida Vanestra, si sono tramutati in topi. Dovranno collaborare per salvare un regno in pericolo e affrontare innumerevoli avversari come ratti, blatte, ragni e ovviamente la loro paura più grande: Brodie, il gatto del castello.

Pandemic Legacy: Season 1

Questo mese di febbraio 2021 ci regala un altro graditissimo ritorno: Pandemic Legacy: Season 1, il titolo che definitivamente sdoganato la tipologia legacy tra i giochi in scatola. Introvabile già da parecchio tempo, questa apprezzatissima ristampa permetterà ai giocatori di unire le forze per salvare il mondo in un arco di tempo di un anno.

Diversamente dal Pandemic originale, le azioni effettuate durante una partita di Pandemic Legacy hanno effetto anche sulle partite future. I personaggi cambieranno, alcuni potrebbero essere perduti e altro diventeranno veri e propri eroi. E, naturalmente, ci saranno le malattie, che partono sotto controllo, ma che presto dilagheranno in tutto il globo.

Cranio Creations

Pakal

In questo mese di febbraio 2021, Cranio Creations propone sul mercato dei giochi in scatola Pakal, un titolo in cui i giocatori dovranno esploare la giungla e scoprire il percorso che porta al Tempio, ma solo il più veloce raggiungerà il tesoro. Pakal è uno stimolante gioco di velocità e colpo d’occhio in cui ogni giocatore avrà una plancia con uno schema di simboli, coperti da quadrati scorrevoli. Ogni round i giocatori dovranno mostrare sulla propria plancia solo i tre simboli rivelati dalla tessera obiettivo. Tutti gli altri simboli dovranno essere coperti da quadrati colorati. Se un giocatore raggiungerà questo obiettivo entro il tempo prefissato, potrà prendere una tessera punteggio. Il simbolo scelto sarà il prossimo spazio del tracciato su cui muoverà il proprio disco.

dV Giochi

La casa editrice dV Giochi, per questo mese di febbraio 2021, propone ben tre novità per quanto riguarda il mercato dei giochi in scatola. Vediamole insieme.

Deckscape – Ciurma vs ciurma

Deckscape – Ciurma vs ciurma è la prima escape room da tavolo competitiva, per due giocatori o due squadre. I giocatori vestiranno i panni di due ciurme di avidi pirati che vogliono mettere le proprie grinfie sul tesoro di Barbanera. La mappa del tesoro guiderà i due equipaggi verso una rocambolesca avventura fatta di isole lontane, polvere da sparo ed enigmi. Ogni duello sarà decisivo per accrescere il proprio gruzzolo di dobloni.

Decktective – Incubo allo specchio

Decktective – Incubo allo specchio è il nuovo titolo della linea di giochi in scatola di investigazione cooperativi in formato tascabile. La sinossi del gioco recita che Danielle Doves è stata rapita, ma per fortuna è una ragazza piena di risorse ed è riuscita in qualche modo a chiedere aiuto. I giocatori dovranno agire in fretta per salvare la sventurata, osservando con attenzione la scena del crimine tridimensionale, raccogliendo gli indizi e scartando le false piste. Ritagli di giornale, fotografie, dichiarazioni dei testimoni e altre prove guideranno l’indagine. Le deduzioni dei detective potranno essere confermate oppure confutate da risvolti imprevedibili e colpi di scena.

Per risolvere il caso sarà fondamentale condividere le proprie informazioni più importanti con gli altri giocatori, scartando invece le carte meno utili nell’archivio. Alla fine della partita ai giocatori verranno poste delle domande: ogni risposta corretta vale dei punti che, sommati, determineranno il risultato finale della partita. Ogni caso si potrà giocare una sola volta, ma alla fine è possibile ripristinare il gioco allo stato iniziale.

Deep Vents

In Deep Vents i giocatori controlleranno un intero ecosistema popolato da predatori feroci. Altri ecosistemi vicini lotteranno per conquistare le stesse risorse e non tutti potranno sopravvivere. A ogni turno, i giocatori potranno spendere Archeobatteri per acquistare una tessera esagonale e per piazzarla in una posizione adiacente a un altro esagono del proprio ecosistema. Dovranno poi decidere se produrre Archeobatteri, sfruttando le tessere adiacenti, oppure se attivare ciascuna tessera dell’ecosistema per sfruttarne l’abilità. Solo l’ecosistema più efficiente, sostenibile e resistente agli attacchi esterni, riuscirà a sopravvivere alle impervie condizioni degli abissi marini e a prevalere sugli altri.

Fever Games

Predoni di Scizia

In questo mese di febbraio 2021, la casa editrice Fever Games propone sul mercato dei giochi in scatola Predoni di Scizia, un gioco in cui i partecipanti dovranno guidare le proprie truppe e il proprio eroe Scita all’attacco degli insediamenti di Cimmeria, Assiria, Persia e Grecia, per accumulare bottini e completare Missioni. I giocatori avranno bisogno di riunire truppe, addestrare animali e preparare provviste.

Ghenos Games

Quartermaster General WW2 – Total War

L’editore Ghenos Games, per il mese di febbraio 2021 presenta Quartermaster General WW2 – Total War, un’espansione per il gioco di guerra Quartermaster General WW2. Questa espansione fornisce ai giocatori una serie di nuove opzioni, senza aumentare il tempo di gioco e aggiunge una nuova dimensione al conflitto grazie agli Aerei. Gli eserciti cinese e francese, inoltre, modificano gli equilibri iniziali e aggiungono inaspettati colpi di scena, mentre le carte Supporto, giocate direttamente dalla mano, aggiungono un nuovo livello di interazione tattica.

Giochi Uniti

Per il mese di febbraio 2021, la casa editrice Giochi Uniti non presenta particolari novità, bensì due graditissime ristampe.

Carcassonne

Carcassonne è un classico senza tempo dei giochi in scatola, che riesce ad appassionare milioni di giocatori di ogni età in tutto il mondo. Carcassonne, è un titolo dalla strategia semplice e immediata, adatto al divertimento di tutta la famiglia in cui i giocatori dovranno decidere come posizionare le tessere territorio sul piano di gioco e su quale elemento della mappa posizionare il proprio meeple per ottenere punti vittoria.

Catan

Da oltre vent’anni Catan è uno dei giochi in scatola più giocato e amato al mondo. Il fascino di quest’ambientazione è immutato e il numero di quelli che vivono assiduamente questa grande avventura, continua ad aumentare costantemente. I coraggiosi marinai sono sbarcati sul litorale di un’isola sconosciuta che hanno battezzato Catan. Le donne e gli uomini costruiscono con il legno le case delle prime colonie.

Ci sono molte materie prime disponibili, si costruiscono le strade e le colonie diventano presto delle città. Il baratto gioca un ruolo primario su Catan: alcune volte c’è argilla in abbondanza, altre c’è più minerale. Si scambia il minerale per la lana, l’argilla per il legno, secondo i bisogni del momento. Le colonie prosperano e l’influenza di queste aumenta, fino a che sarà una sola colonia a predominare sull’isola.

Pendragon Game Studio

Banditi di Sherwood

La casa editrice Pendragon Game Studio propone Banditi di Sherwood, un gioco in cui gruppi di temerari banditi vorranno ripercorrere le orme del leggendario Robin Hood e dovranno appostarsi per assaltare carri o borseggiare nobili, combattere le guardie dello sceriffo di Nottingham e farsi aiutare da iconici personaggi come Robin Hood stesso, Lady Marion, Fra’ Tuck e Little John.

Ravensburger

Per questo febbraio 2021, la casa editrice Ravensburger presenta ben due espansioni del titolo che ha entusiasmato gli appassionati del mondo Disney e dei giochi in scatola: Disney Villainous.

Disney Villainous: Evil Comes prepared

In questa espansione intavolabile anche come gioco a sé, i giocatori potranno introdurre ne mondo di Disney Villainous tre nuovi iconici cattivi: Rattigan, dal film Basil l’Invesigatopo, Scar, da Il Re Leone, e Yzma, dal lungometraggio Le Follie dell’Imperatore. Lo scopo del gioco sarà quello di ostacolare gli obiettivi degli altri cattivi, in modo da favorire il proprio tornaconto personale e vincere la partita.

Disney Villainous: Despicable Plots

Quarta espansione di Disney Villainous, in uscita in contemporanea con la terza, descritta pocanzi, Despicable Plots presenterà altri tre nuovi cattivi: Gaston, da La Bella e la Bestia, Lady Tremaine, la matrigna di Cenerentola, e Re Cornelius, da Taron e la Pentola Magica.