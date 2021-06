Gioco di ruolo: le uscite di giugno 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo giugno 2021 si rivela essere un po’ povero di sorprese rispetto al mese precedente, che è stato ricco di novità.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo giugno 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Need Games!

Cyberpunk RED

In questo mese di giugno 2021, la casa editrice Need Games! per Cyberpunk RED, la nuova edizione del gioco di ruolo sci-fi che ha fatto la storia del GdR, presenta una manciata di contenuti gratuiti in fornato PDF, scaricabili direttamente dal sito dell’editore, a questo link. Una cosa più che apprezzabile!

Fabula Ultima

Fabula Ultima è un gioco di ruolo ispirato ai JRPG, i videogiochi di ruolo alla giapponese. In Fabula Ultima si narrano storie epiche di aspiranti eroi e temibili cattivi, ambientate in mondi fantastici traboccanti di magia, luoghi meravigliosi e mostri unici e bizzarri. In questo mese di giugno 2021, Need Games! presenta agli appassionati del genere la possibilità di scaricare gratuitamente il Quickstart in PDF del gioco, a questo link.

Achtung! Cthulhu

In questo mese di giugno 2021 Need Games! ha anche annunciato la prossima localizzazione nella nostra lingua di Achtung! Cthulhu, il gioco di ruolo horror ispirato ai Miti di Cthulhu lovecraftiani edito da Modiphius Entertainment, nato qualche anno fa come ambientazione per il più celebre Il Richiamo di Cthulhu e ora reso gioco indipendente mosso dal motore di gioco 2D20 system di Modiphius Entertainment. Acthung! Cthulhu proietta i giocatori durante a Seconda guerra mondiale in uno scontro tra agenzie segrete di eroi Alleati che si confrontano con malvagi Nazisti cultisti e l’intero pantheon dei Miti di Cthulhu. Per questo prodotto, la casa editrice permette di scaricare gratuitamente il Quickstart in PDF del gioco, a questo link.

Asmodee Italia

Kids & Legends

Kids & Legends nasce come gioco di ruolo per ragazze e ragazzi (e genitori) che non hanno mai giocato di ruolo, con una promessa ambiziosa e nobile: rendere chiunque immediatamente in grado di giocare, senza manuali da studiare, calcoli da fare, solo con il divertimento e la condivisione di esperienze indimenticabili. Anche i più piccoli e i più timidi possono giocare a Kids & Legends. Anche i ragazzi con DSA possono giocare. Anche chi non ha mai fatto il Master può giocare.

Raven Distribution

Kult: Divinity Lost

In Kult: Divinity Lost, la quarta edizione del celebre gioco di ruolo horror Kult, l’umanità è intrappolata in una menzogna, le persone vivono le proprie vite inconsapevoli della presenza delle fortezze di Metropolis, nascoste all’ombra dei più grandi grattacieli, da cui provengono le urla inascoltate di coloro che vengono sacrificati a divinità a lungo dimenticate. Tuttavia, alcuni uomini e donne sono in grado di percepire frammenti di realtà al di là del velo e sentire che qualcosa non va. Le persone comuni tendono a ignorare i folli e coloro che non appaiono esattamente umani, ma alcuni stanno lentamente scoprendo la verità su questa prigione, sui suoi carcerieri e sul passato che è stato occultato.

Per questo GdR, Raven Distribution propone una super edizione da collezione ricchissima di contenuti che sarà possibile trovare solamente presso i negozi specializzati e sullo store dell’editore.

Wyrd Edizioni

In questo mese di giugno 2021, Wyrd Edizioni presenta tutta una serie di preordini per manuali di gioco di ruolo particolarmente attesi e che vedranno la luce a fine mese o a luglio. I manuali in preordine sono: Shadow Of The Demon Lord – Death & Decay, Lex Occultum, Blue Rose, Conan scatola base, Coriolis – Artefatti e Tecnologie, Cypher System – Creatori Di Mondi, Cypher System – Terrore in arrivo, Trudvang Chronicles – Le Cronache 2: Avventure.

Degenesis

Finalmente arriva in versione retail anche l’acclamato gioco di ruolo Degenesis nell’edizione Rebirth e Black Edition. Degenesis è un gioco di ruolo post apocalittico collocato sulla terra del 2595, circa 500 anni dopo una pioggia di meteoriti che ha stravolto il pianeta e che soprattutto ha messo a dura prova la razza umana. Ambientato in Europa e nel Nord Africa, l’uomo si trova a lottare per il proprio futuro, diviso da lotte culturali e di potere, ma unito contro l’Homo Degenesis, una sorta di deviazione dal percorso evolutivo umano, causato da una sostanza fuoriuscita proprio dai meteoriti che hanno distrutto la terra.

Per questo interessantissimo gioco di ruolo, impreziosito da un comparto artistico davvero straordinario, Wyrd Edizioni propone anche lo Schermo del Master e Nel tuo sangue, una campagna tutta da giocare.

Serpentarium

Sine Requie Anno XIII

La casa editrice Serpentarium, a giugno propone due interessanti uscite in preordine per il gioco di ruolo horror Sine Requie Anno XIII: Il Grande Tomo dei Morti e Inquisizione. L’uscita di questi due manuali è prevista per il mese di luglio 2021 e al momento sono preordinabili presso il sito web dell’editore.

Vediamo ora cosa ci riserva giugno per il mercato estero.

Chaosium Inc.

Call of Cthulhu

Per il gioco di ruolo horror più famoso al mondo, Call of Cthulhu (localizzato in Italia da Raven Distribution con il titolo de Il Richiamo di Cthulhu), questo mese Chaosium Inc. propone The Children of Fear, una campagna la cui scrittura ha comportato ben quattro anni di lavori e ricerca. Gli scenari all’interno di questa campagna esploreranno miti e leggende dell’Asia centrale e dell’India settentrionale.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Per Dungeons & Dragons 5E, Wizards of the Coast propone in questo mese il manuale di ambientazione Van Richten’s Guide to Ravenloft, che sposta il classico high fantasy che contraddistingue questo GdR verso toni più macabri e horror.