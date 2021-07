Gioco di ruolo: le uscite di luglio 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo luglio 2021 si rivela essere davvero povero di sorprese, persino rispetto al mese precedente che è stato a sua volta piuttosto parco di novità.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo luglio 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Need Games!

In questo luglio 2021, la casa editrice Need Games! non presenta alcuna novità in ambito gioco di ruolo, se si eccettua l’apertura dei preordini, presso il proprio store online, di Fabula Ultima, un gioco di ruolo ispirato ai JRPG, i videogiochi di ruolo alla giapponese, e di DUNE: Avventure nell’Imperium, il gioco di ruolo ispirato alla omonima saga letteraria di Frank Herbert. Il manuale base del gioco di ruolo di DUNE è preordinabile anche in diverse edizioni da collezione.

Effettuando il preordine sarà possibile ricevere immediatamente la versione digitale in formato .pdf del manuale del gioco.

Wyrd Edizioni

In questo mese di luglio 2021, Wyrd Edizioni presenta nuovamente tutta la serie di preordini per manuali di gioco di ruolo particolarmente attesi che abbiamo visto il mese scorso e che vedranno la luce, si spera, a luglio, visto che giugno è orai passato. I manuali in preordine sono: Shadow Of The Demon Lord – Death & Decay, Lex Occultum, , Conan scatola base, Coriolis – Artefatti e Tecnologie, Cypher System – Creatori Di Mondi, Cypher System – Terrore in arrivo. Sono state invece rinviate a data da destinarsi le uscite di Trudvang Chronicles – Le Cronache 2: Avventure e Blue Rose.

Vediamo ora cosa ci riserva giugno per il mercato estero.

Chaosium Inc.

RuneQuest

Per il gioco di ruolo fantasy ideato da Greg Stafford e amato da molti appassionati del Basic System, RuneQuest, la casa editrice Chaosium Inc. in questo mese di luglio 2021 presenta sul mercato internazionale del gioco di ruolo The Red Book of Magic, un manuale d’espansione fondamentale. Questo manuale fornirà oltre 500 incantesimi per la magia delle rune e degli spiriti che potranno essere usati sia dagli avventurieri che dai PNG. Oltre a ciò, il volume offre anche dettagliate regole per i Gamemaster per ideare i propri incantesimi runici.

Call of Cthulhu

Per Call of Cthulhu (pubblicato in Italia da Raven Distribution con il titolo de Il Richiamo di Cthulhu) il gioco di ruolo horror più famoso e apprezzato al mondo, questo mese di luglio 2021 per festeggiare il 40° anniversario di questo terrificante gioco di ruolo, Chaosium lancia una campagna sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, per la riedizione di alcuni dei manuali classici più iconici di sempre. Questa riedizione è ovviamente stata riveduta e corretta, ma non aggiornata alla settima edizione. La lista comprende:

Shadows of Yog Sothoth (80 pagine), una campagna globale per salvare l’umanità. La prima del suo genere.

(80 pagine), una campagna globale per salvare l’umanità. La prima del suo genere. The Asylum & Other Tales (72 pagine), sette brevi scenari sinistri ambientati in giro per il mondo e in mare.

(72 pagine), sette brevi scenari sinistri ambientati in giro per il mondo e in mare. The Cthulhu Companion (64 pagine), quattro scenari, regole aggiunte e materiale di riferimento.

(64 pagine), quattro scenari, regole aggiunte e materiale di riferimento. Trail of the Tsathogghua (64 pagine), una mini campagna di due scenari, più una terza avventura. È ambientata in tutto il mondo.

(64 pagine), una mini campagna di due scenari, più una terza avventura. È ambientata in tutto il mondo. Fragments of Fear (72 pagine), divinità aggiuntive, background e altro materiale, oltre a uno scenario bonus.

R. Talsorian Games

Cyberpunk RED

In questo mese di luglio 2021, la casa editrice R. Talsorian Games propone un accessorio molto atteso per il gioco di ruolo sci-fi distopico Cyberpunk RED. Si tratta del Cyberpunk RED Data Screen, uno schermo del Master a quattro ante pieni zeppi di tabelle e regole importanti sul lato rivolto al GM e con uno splendido paesaggio urbano di Night City sul lato rivolto ai giocatori.