Gioco di ruolo: le uscite di settembre 2020

L’estate sta finendo e pian piano si ritorna alla solita routine di tutti i giorni. Per fortuna, il mercato del gioco di ruolo ci dà una mano a sopportare la depressione da rientro dalle vacanze, con un settembre piuttosto di ricco di novità, sia per quanto riguarda i prodotti in lingua italiana sia quelli esteri.

Andiamo dunque a vedere insieme cosa ci riserva settembre, partendo come si conviene dai prodotti in uscita sul mercato italiano.

Raven Distribution

Il Richiamo di Cthulhu

Per il gioco di ruolo horror più famoso al mondo, Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione), in questo settembre 2020 Raven Distribution porta sui tavoli da gioco degli appassionati il manuale di avventure Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse (di cui potete leggere la nostra recensione dell’edizione in lingua originale).

Si tratta di un manuale che contiene ben cinque scenari, tutte ambientate negli anni Venti, ed è la riedizione di un modulo d’avventura storico, pubblicato per la prima volta nel 1990. Solo due scenari tra i cinque presenti sono però ripresi dal passato (aggiornati alla settima edizione del GdR), mentre i rimanenti tre sono del tutto nuovi. Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse è giocabile anche con il Set introduttivo de Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione). In uscita a settembre inoltrato, Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse è già preordinabile online.

Need Games!

The Witcher: Il Gioco di Ruolo

Per questo mese di settembre 2020, per The Witcher: Il Gioco di Ruolo (di cui potete leggere la nostra recensione), Need Games! presenta il manuale d’espansione Diario di un Witcher. Realizzato come se fosse il diario di Erland di Larvik, fondatore della Scuola del Grifone, questo supplemento presenta molti nuovi mostri, tra cui alcuni che non si avvistano da generazioni, oltre a intriganti agganci per avventure da usare nelle partite, approfondimenti sull’ambientazione e un nuovo sistema per le indagini.

Al momento disponibile al preordine sul sito web dell’editore, Diario di un Witcher sarà acquistabile nella seconda metà del mese.

La Leggenda dei Cinque Anelli

Per il gioco di ruolo d’ispirazione giapponese feudale La Leggenda dei Cinque Anelli (di cui potete leggere la nostra recensione), in questo mese di settembre Need Games! propone addirittura due attese novità: Terre dell’Ombra e La Maschera dell’Oni.

Terre dell’Ombra è un supplemento che esplora i territori al di là l’enorme Muraglia Kaiu, abitati da orribili demoni e creature innaturali. Il manuale esplora questi oscuri regni e le creature contaminate che vi marciscono all’interno, così come i samurai del Clan del Granchio che combattono onorevolmente contro di loro. Se tutto ciò non fosse sufficiente all’interno delle pagine di questo prodotto gli appassionati potranno trovare anche le regole per giocare un samurai del Clan Minore del Falco.

Al momento disponibile al preordine sul sito web dell’editore, Terre dell’Ombra sarà acquistabile nella seconda metà del mese.

La Maschera dell’Oni, invece, è un’avventura che si svolge proprio nelle Terre dell’Ombra e che verterà sull’oscuro destino della famiglia Hiruma del Clan del Granchio. Al momento disponibile al preordine sul sito web dell’editore, La Maschera dell’Oni sarà acquistabile nella seconda metà del mese.

My Little Pony – Tails of Equestria

Per il gioco di ruolo My Little Pony – Tails of Equestria (di cui potete leggere la nostra recensione), questo mese di settembre porta un modulo d’avventura tutto nuovo: Non Giudicare dalla Copertina.

Dai grandi e antichi archivi dell’Impero di Cristallo è venuto alla luce un mistero irrisolto di molto tempo fa. Starswirl il Barbuto stava cercando qualcosa, una biblioteca magica che appare solo una volta ogni cento anni. Seguendo gli indizi del mago i giocatori potranno giungere proprio nel cuore della biblioteca, ma non tutto sarà silenzioso…

Al momento disponibile al preordine sul sito web dell’editore, Non Giudicare dalla Copertina sarà acquistabile nella seconda metà del mese.

Old-School Essentials

Arriva in Italia grazie a Need Games! Old-School Essentials, un gioco di ruolo retro-clone delle primissime edizioni di Dungeons & Dragons in cui regole semplici e immediate permetteranno ai giocatori di partire subito all’avventura, grazie a un sistema compatibile con quello del Basic ed Expert di D&D che consente di utilizzare anche tutto il materiale dell’epoca. Old-School Essentials, inoltre, si presenta in due formati differenti per incontrare gusti e necessità degli amanti del gioco di ruolo vecchia scuola di ogni tipo.

In questo mese di settembre 2020, Old-School Essentials si presenta con un Tomo delle Regole, un unico manuale che contiene tutte le regole per giocare, con la Scatola Nera, uno splendido box da collezione che suddivide il contenuto del Tomo delle Regole in cinque manualetti e con lo Schermo dell’Arbitro, uno schermo del Master a tre pannelli decorati da una splendida illustrazione.

Se tutto ciò non fosse sufficiente, sarà disponibile anche Dentro la Quercia, un’avventura che trasporterà i giocatori in un fantastico dungeon sotterraneo.

Al momento disponibile al preordine sul sito web dell’editore, Non Giudicare dalla Copertina sarà acquistabile nella seconda metà del mese.

Labyrinth – Il Gioco d’Avventura

In questo settembre 2020, Need Games! porta alla luce anche l’attesissimo Labyrinth – Il Gioco d’Avventura (di cui potete leggere la nostra recensione). Labyrinth – Il Gioco d’Avventura, è un gioco di ruolo ambientato nel mondo dell’omonimo film fantasy di culto di Jim Henson e Brian Froud.

Il regolamento, che traspone efficacemente le atmosfere del film nel contesto del gioco di ruolo, è adatto sia per chi si avvicina al gioco di ruolo per la prima volta, sia per quei genitori che desiderano introdurre i propri figli a questo hobby, senza l’ansia di regolamenti complessi. È inoltre un bellissimo oggetto da collezione.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Asmodee Italia, per questo settembre 2020, propone un attesissimo manuale per Dungeons & Dragons: Guida di Volo ai Mostri. Il manuale si presenta come un lavoro corale in cui i due più celebri personaggi dei Forgotten Realms, Volo ed Elminster, illumineranno i profani sulle creature più comuni e su quelle meno conosciute di questa storica ambientazione di D&D.

Oltre a esplorare le storie di numerosi mostri, questo libro presenterà ai giocatori anche le regole per interpretare una vasta gamma di nuove razze, tra cui gli angelici aasimar e i felini tabaxi. Sono inoltre incluse le statistiche di gioco di dozzine di mostri, alcuni originali e altri tratti dal passato del gioco

La compagnia delle dodici gemme

Uno Sguardo nel Buio

Per la 5a edizione del celeberrimo gioco di ruolo fantasy Uno Sguardo nel Buio, da poco localizzato in italiano, la casa editrice La compagnia delle dodici gemme in questo settembre 2020 propone la riedizione (aggiornata alla 5a edizione) della primissima avventura di gruppo che sia mai stata pubblicata nella storia di questo gioco di ruolo: La Liberazione di Silvana, l’avventura inclusa nel regolamento della prima edizione.

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Free League Publishing

ALIEN RPG

Non passa mese che Free League Publishing non presenti qualche novità sul mercato del gioco di ruolo estero. Per quanto riguarda questo mese, dal giorno 8 settembre 2020 saranno disponibili due attesissimi prodotti per il gioco di ruolo ufficiale di ALIEN: l’ALIEN RPG Starter Set e un modulo cinematografico completamente nuovo intitolato Destroyer of Worlds.

L’ALIEN RPG Starter Set sarà un boxed set progettato per essere il punto di ingresso perfetto nel gioco e nell’universo ALIEN. Conterrà tutto il necessario per iniziare a giocare, tra cui una breve guida rapida alle regole base di centoquattro pagine, venti dadi personalizzati per il gioco (dadi base e dadi stress), carte di riferimento, documentazioni per i personaggi, un enorme mappa stellare e l’intero scenario cinematografico Chariot of the Gods (già disponibile per l’acquisto online in formato elettronico, cliccando qui), scritto dall’autore di fantascienza Andrew EC Gaska.

Destroyer of Worlds è un nuovo modulo cinematografico, anch’esso scritto da Gaska, e sarà la continuazione della storia narrata in di Chariot of the Gods. Questa volta la vicenda sarà incentrata su personaggi davvero iconici nell’universo di ALIEN: i Marine Coloniali. La sinossi dell’avventura vedrà una squadra di Marine Coloniali essere schierata sulla luna Ariaricus per gestire un’insurrezione, che presto si ritroverà a combattere per la propria vita contro avversari al di là dei loro incubi peggiori. Lo scenario cinematografico ALIEN RPG – Destroyer of Worlds sarà commercializzato in un boxed set, che conterrà mappe, documentazioni e carte.

Entrambi i prodotti, al momento in ci scriviamo, sono disponibili per il preordine sul sito web dell’editore.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Per questo mese di settembre 2020, Wizards of the Coast propone un attesissimo manuale per Dungeons & Dragons: Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden. In uscita il giorno 15 settembre 2020, Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden è un manuale d’avventura che porterà i giocatori a visitare l’estremo nord dei Forgotten Realms, in un racconto di oscuro terrore che rivisita la desolata civiltà nota come Ten-Towns e fa luce sui numerosi luoghi agghiaccianti che circondano questi insediamenti di frontiera.

Onyx Path Publishing

They Came From Beneath The Sea!

Onyx Path Publishing in questo settembre ricco di novità lancia un nuovo gioco di ruolo reduce da una fortunata campagna Kickstarter: They Came From Beneath The Sea!. Si tratta di un GdR che racchiude la meraviglia, l’orrore, le emozioni e l’ilarità della fantascienza degli anni ’50.

In They Came From Beneath The Sea! i giocatori, in quanto esseri umani, vivono in un mondo sotto attacco crescente. Gli aggressori? Alieni da sotto il mare, ovviamente. Le avventure spaziano dalla difesa di una piccola città costiera, alla liberazione di una nave da crociera infestata da esseri con le branchie, fino a delle vere e proprie campagne in cui i personaggi potranno sequestrare un sottomarino alieno e pilotarlo per combattere gli invasori. In questo gioco, i protagonisti sono veterani di guerra, esploratori astuti e pieni di risorse, scienziati assolutamente pazzi ed eroi colletti blu, che cercano di difendere la propria terra.

They Came From Beneath The Sea! è disponibile per l’acquisto online.