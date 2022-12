Anche quest’anno Natale si fa sempre più vicino e gli amici di Hasbro sanno benissimo come festeggiarlo al meglio con Hasbro Calendario dell’Avvento. Attraverso il portale Hasbro Pulse, sito di riferimento per i collezionisti di merchandise Hasbro, a partire dal 1 Dicembre è possibile acquistare, a prezzi vantaggiosi, una serie di proposte che cambiano ogni giorno fino alla vigilia del 24 Dicembre. Non parliamo dei soliti sconti ma di offerte mai viste per prodotti simili con proposte che sfiorano il 50% di sconto. Ogni offerta è soggetta ad un limite temporale di 24 ore, dopo il quale i prezzi torneranno alla normalità. Ad esempio oggi, terzo giorno di Offerte potrete trovare i gadget role play come ad esempio Mjolnir di Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione), Stormbreaker (qui la nostra videorecensione) e il Guanto dell’Infinito di Iron Man (qui la nostra recensione) scontati del 50%.

Che cos’è Hasbro Pulse?

Hasbro Pulse è un servizio di e-commerce di proprietà del colosso americano Hasbro, che detiene diritti di opere come Transformers, Power Rangers, Star Wars per citarne alcuni… ma anche tantissimi gadget provenienti dal mondo Marvel, che siano figure articolate o prop replica di oggetti di scena. Hasbro Pulse promette ulteriori vantaggi per chi si abbona al loro servizio Premium, con una quota annuale di 50,00 euro si ha diritto a vantaggi unici ed esclusivi come spedizioni gratuite, accesso anticipato a determinati prodotti e molto altro (per saperne di più cliccate qui).

Dove Acquistare?

Hasbro Pulse è disponibile a questo indirizzo. Una volta arrivati sulla home page vi basterà cliccare sul paese di appartenenza e l’intero sito sarà in grado di localizzare la lingua in base alla vostra scelta. Se non trovate il prodotto di vostro interesse su Hasbro Pulse magari potreste trovarlo su Amazon ne “l’angolo del collezionista” a questi link dove, divisi per tematica, vengono proposti i prodotti Marvel, Star Wars, Transformers.