Hocus Pocus 2: annunciati nuovo regista, data di uscita e protagoniste

Le amate sorelle Sanderson si stanno preparando a volare ancora una volta nel 2022, poiché l’attesissimo sequel di Hocus Pocus (di cui potete acquistare l’esclusiva Steelbook Blu-Ray su Amazon) è finalmente all’orizzonte. La Disney, lo scorso anno, aveva annunciato l’inizio dei lavori di Hocus Pocus 2 per Disney+. Ora, nel corso del National Streaming Day, la società ha confermato l’anno di uscita per la pellicola e ha rivelato che le star dell’opera originale stanno tornando.

Hocus Pocus 2 debutterà nel 2022 e vedrà il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Le attrici hanno recitato nell’originale film del 1993 nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, streghe dei secoli passati che sono state accidentalmente evocate nel presente da adolescenti inconsapevoli. Nel nuovo film, si verificherà una situazione simile, quando tre giovani donne portano le sorelle Sanderson nell’odierna Salem.

Oltre a confermare il cast e rivelare la data di uscita, la Disney ha anche annunciato che Hocus Pocus 2 subirà un cambio di regista in quanto prevede l’inizio della produzione questo autunno. La regista di The Proposal e 27 volte in bianco Anne Fletcher prenderà il posto di Adam Shankman, che assumerà il ruolo di produttore esecutivo. Il film sarà prodotto da Lynn Harris con Ralph Winter e David Kirschner come produttori esecutivi. Steven Halt coprirà il ruolo di co-produttore.

Shankman, nel corso di una dichiarazione ufficiale, ha affermato:

“Per quanto il cuore sia spezzato perché non sarò in grado di dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sarà sicuramente un evento importante per Disney+ a causa di conflitti di programmazione, non potrei essere più contento di consegnare le redini ad Anne, che ha portato tante risate e gioia nella vita delle persone con il suo lavoro precedente. Sono ancora grato e orgoglioso di aiutare a portare avanti questo ingegnoso progetto come produttore esecutivo insieme al produttore Lynn Harris, che ho amato e ammirato come collega e amica da quando mi ha aiutato a realizzare la coreografia di Boogie Nights“.

La nuova regista Fletcher, invece, ha dichiarato: