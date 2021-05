Tra l’anno scorso e questi primi mesi del 2021 sono usciti molti e spettacolari film anime, tra cui spicca Demon Slayer: Mugen Train, il film anime con i più alti guadagni del 2020, che ha aiutato il Giappone a superare la crisi finanziaria che il settore dell’animazione ha subito a causa della pandemia.

Appena uscito negli Stati Uniti ha conquistato di nuovo il primo posto al botteghino battendo così Mortal Kombat. Ma Demon Slayer non è l’unico film ad avere fatto faville. Non dobbiamo dimenticarci di Stand By Me Doraemon 2, Gintama: THE FINAL, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, Violet Evergarden the Movie e molti altri. Abbiamo molte ragione per guardare con entusiasmo ai nuovi film anime in arrivo tra il 2021 e il 2022.

Che cosa quindi ci aspetta nei prossimi mesi?

I 10 film anime più attesi del 2021-2022

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi) è una storia completamente originale, che quindi non ha nulla a che vedere con il manga o con l’anime. Nonostante questo il film è supervisionato del creatore della serie Suzuki Nakaba. Il film è ambientato dopo la storia del manga, già conclusosi in Giappone e pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics (recuperate il nostro articolo con tutte le novità del manga). L’anime, giunto alla quarta stagione, è trasmesso su Netflix.

Prodotto da Studio DEEN, il film arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi il 2 luglio 2021.

My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission

Anche My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission presenta una storia originale supervisionata dallo stesso creatore di My Hero Academia, Horikoshi Kohei. Torna anche lo staff che ha lavorato nei precedenti film: Kenji Nagasaki nel ruolo di regista, Yousuke Kuroda come sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore. Il film debutterà al cinema il 6 agosto 2021 e vedrà Midoriya, Todoroki e Bakugo unirsi a una squadra di Pro Hero per combattere i cattivi che credono nella teoria del giorno del giudizio di Quirk Singularity.

Il manga, entrato ufficialmente nell’arco narrativo finale, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics. Ricordo inoltre che questo è il terzo lungometraggio del franchise che si andrà ad aggiungere a My Hero Academia: Two Heroes e My Hero Academia: Heroes Rising, disponibili entrambi su Netflix.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night

Basato sui romanzi di Sword Art Online, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, questo film coprirà l’arco di Aincrad dal punto di vista di Asuna. Questo è il secondo film del franchise dopo Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale, ambientato tra la seconda e la terza stagione anime.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night è uno dei film d’animazione più attesi del 2021. Ricordo che l’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata da Edizioni BD, etichetta della casa editrice J-POP.

Free! The Final Stroke

Free! The Final Stroke è l’ultimo film del franchise di Free! Iwatobi Swim Club, una serie anime spokon dedicata al nuoto, prodotta nel 2013 da Kyoto Animation e Animation Do. e basato sulla light novel High Speed! di Kōji Ōji.

Il franchise è composto da 3 stagioni, alcuni OVA e 4 film: High Speed! Free! Starting Days, Free! Timeless Medley – The Bond, Free! Timeless Medley – The Promise e Free! Take Your Marks.

Free! The Final Stroke vedrà finalmente tutti i personaggi riuniti all’università di Tokyo, dopo il diploma di Rei e Nagisa, e sarà diviso in due parti che verranno lanciate rispettivamente il 17 settembre 2021 e il 22 aprile 2022 in Giappone.

The Quintessential Quintuplets Movie

È l’ultimo film del franchise di The Quintessential Quintuplets la cui seconda stagione anime è tutt’ora in corso su Crunchyroll. Il manga, scritto e disegnato da Negi Haruba, è pubblicato in Italia da J-POP Manga.

Il film, previsto per il 2022, continuerà la storia di Fuutaro Uesugi alle prese con Itsuki Nakano e le sue altre quattro sorelle gemelle: Nino, Miku, Yotsuba e Ichika.

Yuru Camp The Movie

Il film d’animazione prosegue la storia delle cinque ragazze appassionate di campeggio che si divertono viaggiando per molti luoghi in Giappone mangiando vari spuntini preparati da loro in questo film previsto per l’anno prossimo. La data d’uscita è prevista per il 2022.

L’anime, Laid-Back Camp, basato sul manga, scritto e disegnato da Afro e ancora inedito in Italia, è disponibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen 0

Il film adatterà il manga prequel di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, di Gege Akutami, ovvero Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’istituto di arti occulte entrambi pubblicati in Italia da Planet Manga. La trama quindi ruoterà intorno a Okkotsu Yuta, perseguitato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, morta in un incidente stradale. Trovato da Gojo entra a far parte dell’istituto di arti occulte.

La prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si è appena conclusa ed è stata annunciata una seconda.

Black Clover The Movie

Non ci sono molti dettagli disponibili sulla trama del film di Black Clover ma probabilmente continuerà ad adattare l’arco narrativo della guerra tra il Regno di Spade e la Triade Oscura. Per ora comunque, tutto ciò che sappiamo è che la sua produzione è stata confermata.

Per quanto riguarda l’anime di Black Clover, adattamento dell’omonimo manga in corso di pubblicazione per Planet Manga, è terminato dopo 3 anni e mezzo il 30 marzo, e il film d’animazione è certamente uno dei più importanti e più attesi tra quelli in arrivo per il 2021, o più probabilmente per il 2022.

Yuri!!! on Ice The Movie: Ice Adolescence

Yuri!!! on Ice The Movie: Ice Adolescence è il tanto atteso film nel franchise di Yuri!!! on Ice, anime prodotto da MAPPA adattamento del manga di Mitsuro Kubo, concluso ben 4 anni fa e di cui si spettava una seconda stagione mai arrivata. In compenso era stato annunciato il film, lasciato però in sospeso. Sembra proprio che l’attesa sia finita.

Il film si concentrerà sul debutto di Victor come pattinatore. Non si ha ancora una data precisa ma è certo che il film è in produzione e quindi speriamo che siano rivelati più dettagli nel prossimo futuro.

Magical Girl Madoka Magica Movie 4

Magical Girl Madoka Magica Movie 4 (Mahou Shoujo Madoka Magica Movie 4: Walpurgis no Kaiten) è l’ultimo film del franchise di Puella Magika Madoka annunciato per il decimo anniversario del franchise.

Il film sarà un sequel ufficiale del film Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 3: Rebellion, uscito al cinema il 2 luglio 2014 e reso disponibile, sia in versione originale sottotitolata che doppiata, su Netflix. Il manga di Puella Magica è disponibile in Italia grazie alla Planet Manga.

Questi sono i 10 film d’animazione più attesi tra il 2021 e il 2022! Detto questo, ti consiglio di recuperare il volume 0 di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, di Gege Akutami, su Amazon in preparazione all’uscita del film!