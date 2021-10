I vincitori degli Harvey Awards 2021: c’è anche Chainsaw Man

Sono stati annunciati ieri nella notte italiana i vincitori degli Harvey Awards 2021. I premi sono stati consegnati ieri in una cerimonia in remoto al New York Comic Con, la kermesse è in corso di svolgimento questo weekend. I premi invece, fra i più importanti assegnati nel mondo del fumetto americano e non solo, sono dedicati alla memoria del pioniere della Nona Arte Harvey Kurtzman.

I vincitori degli Harvey Awards 2021

Ecco tutti i nominati nelle varie categorie con i vincitori in grassetto.

Fumetto dell’anno

The Book Tour, di Andi Watson (Top Shelf Productions. In Italia: Book Tour – L’autore incontra il suo pubblico, Edizioni BD)

Cyclopedia Exotica, di Aminder Dhaliwal (Drawn & Quarterly)

Department of Truth, Vol 1: The End Of The World, di James Tynion IV, Martin Simmonds (Image Comics)

Heaven No Hell, di Michael DeForge (Drawn & Quarterly)

Kent State: Four Dead in Ohio, di Derf Backderf (Abrams)

The Magic Fish, di Trung Le Nguyen (Random House)

Monsters, di Barry Windsor-Smith (Fantagraphics)

Stone Fruit, di Lee Lai (Fantgraphics. In Italia: Stone Fruit, Coconino Press)

Superman’s Pal Jimmy Olsen: Who Killed Jimmy Olsen?, di Matt Fraction and Steve Lieber (DC Comics. In Italia: Jimmy Olsen: Chi ha ucciso Jimmy Olsen?, Panini DC Italia)

Save It For Later: Promises, Protest and Parenthood, di Nate Powell (Abrams)

Fumetto digitale dell’anno

Adora and The Distance, di Marc Bernardin and Ariela Kristantina (Comixology Originals)

Crisis Zone, di Simon Hanselmann

Cyclopedia Exotica, di Aminder Dhaliwal

Friday, di Ed Brubaker e Marcos Martin

Lore Olympus, di Rachel Smythe

Migliore libro young adult o per bambini

Allergic, di Megan Wagner Lloyd e Michelle Mee Nutter (Scholastic Graphix)

Class Act, di Jerry Craft (Quill Tree Books)

The Magic Fish, di Trung Le Nguyen (Random House)

Nubia: Real One, di L.L. McKinney e Robyn Smith (DC Comics)

Twins, di Varian Johnson e Shannon Wright (Scholastic Graphix)

Migliore adattamento di un fumetto

The Boys, di Amazon, basato su The Boys (DC Comics)

Invincible, di Amazon, basato su Invincible (Image)

Loki, di Disney+, basato su The Avengers (Marvel Comics)

Superman & Lois, di CW, basato su Superman (DC Comics

Sweet Tooth, di Netflix, basato su Sweet Tooth (DC/Vertigo)

WandaVision, di Disney+, basato su The Avengers (Marvel Comics)

Miglior Manga

Asadora!, di Naoki Urasawa (VIZ Media. In Italia: Asadora!, Planet Manga)

Boys Run the Riot, di Keito Gaku (Kodansha Comics)

Chainsaw Man, di Tatsuki Fujimoto (VIZ Media. In Italia: Chainsaw Man, Planet Manga)

Remina, di Junji Ito (VIZ Media. In Italia: Remina, l’astro infernale, Star Comics)

Spy x Family, di Tatsuya Endo (VIZ Media. In Italia: Spy x Family, Planet Manga)

Miglior fumetto internazionale

The City of Belgium, di Brecht Evans, tradotto da Brecht Evans (Drawn & Quarterly)

Factory Summers, di Guy Delisle, tradotto da Helge Dascher e Rob Aspinall (Drawn & Quarterly)

Moms, di Yeong-shin Ma, tradotto da Janet Hong (Drawn & Quarterly)

Paul At Home, di Michel Rabagliati, tradotto da Helge Dascher e Rob Aspinall (Drawn & Quarterly)

The Winter of the Cartoonist, di Paco Roca, tradotto da Andrea Rosenberg (Fantagraphics. In Italia: L’inverno del disegnatore, Tunué)

Autori entrati nella Harvey Awards Hall of Fame