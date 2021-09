Il nuovo trailer di Star Trek: Picard Stagione 2 conferma il mese di uscita

In occasione dello Star Trek Day celebrato ieri in tutto il mondo e con una serie di iniziative da Paramount+, è stato diffuso un nuovo trailer di Star Trek: Picard Stagione 2 che conferma anche il mese d’uscita della seconda stagione della serie con protagonista il capitano Jean-Luc Picard e che ricordiamo è disponibile in Italia su Amazon Prime Video (per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link)

Il nuovo trailer mostra John de Lancie ritornare ad interpretare l’iconico ruolo di Q, per tutti i dettagli leggete il nostro articolo dedicato, ma anche la nuova Regina Borg, di cui vi avevamo anticipato l’arrivo pochi giorni fa in un altro articolo. La parte più interessante del trailer è sicuramente la presenza di quelle che sembrano realtà alternative e viaggi nel tempo, compreso un viaggio nel 21° secolo.

Eccovi il trailer:

Con questo nuovo trailer di Star Trek: Picard Stagione 2 viene inoltre confermato il mese di uscita: febbraio 2022. Inoltre durante il panel dedicato alla serie, moderato d Wil Wheaton, lo stesso Patrick Stewart, insieme a Jeri Ryan, e allo showrunner e produttore esecutivo Akiva Goldsman, hanno confermato che Star Trek: Picard è stato già rinnovato per una Stagione 3.

Star Trek: Picard 2 vede nuovamente Sir Patrick Stewart nell’iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: Next Generation”. La serie seguirà le vicende del leggendario personaggio, nel capitolo successivo della sua vita. La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi di questa seconda stagione, Aaron Baiers (Secret Hideout) e Kirsten Beyer sono co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas saranno i co-showrunner della seconda stagione.

Il cast della seconda stagione di Star Trek: Picard include Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Star Trek: Picard è disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti ed è distribuito in concomitanza dalla ViacomCBS Global Distribution Group su Amazon Prime Video in più di 200 paesi e territori e in Canada, andrà in onda su Bell Media’s CTV Sci-Fi Channel e in streaming su Crave.