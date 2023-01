Prime Video ha deciso di accontentare le richieste dei fan condividendo sui social una prima clip dell’attesissima seconda stagione di Invincible. La serie animata basata sull’omonima opera di Robert Kirkman ha riscosso un grande successo da parte di critica e pubblico sin dal suo debutto nel 2021, con un punteggio su Rotten Tomatoes superiore al 90%.

Invincible Omnibus

Il teaser della seconda stagione di Invincible

Il trailer vero e proprio sarà diffuso a breve, ma nel frattempo è stata confermata la finestra di lancio: fine 2023. La nuova stagione vedrà il ritorno di Steven Yeun nei panni del supereroe Invincible. Al suo fianco tornano anche i nomi di Nolan Grayson/Omni-Man di JK Simmons , Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Andrew Rannells e molti altri. Non è ancora stata annunciato un’eventuale terza stagione, ma ma Robert Kirkman aveva in passato stuzzicato i fan, suggerendo una possibile comparsata di Savage Dragon, uno dei pochi personaggi della Image Comics ad essere apparso sulle pagine di Invincible, giocando un ruolo importante nella storyline The Invincible War.

Welcome to Burger Mart! Please enjoy a hot meal along with an update on Season 2 of… pic.twitter.com/rHTblkb2wp — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) January 20, 2023

Dal fumetto co-creato da Kirkman e Cory Walker e illustrato da Ryan Ottley, Invincible è una serie di supereroi per adulti (disponibile su Prime Video) che ruota attorno a Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescente come tanti tranne per il fatto che suo padre Nolan (JK Simmons) è il supereroe più potente del pianeta: Omni-Man. Poco dopo il suo diciassettesimo compleanno, Mark inizia a sviluppare poteri propri ed entra nella tutela di suo padre. La serie è descritta come piena di suspense, piena di azione ed emozione, e basa su momenti toccanti e commoventi di amore, amicizia e umanità.