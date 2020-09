Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop ripartono con le riprese

La serie prequel de Il Signore degli Anelli e il live action di Cowboy Bebop ripartono con le riprese, dopo un periodo in cui le produzioni erano state interrotte per diversi mesi.

Si torna in scena!

Nonostante il periodo nero attraversato dalle produzioni cinematografiche negli ultimi tempi, arrivano buone notizie per i fan di due serie annunciate, le cui riprese erano state interrotte: quella de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, basata sulla celebre saga di J.R.R. Tolkien, e lo show live action che riprende l’anime di Shin’ichirō Watanabe, Cowboy Bebop, il quale sarà trasmesso in streaming su Netflix.

Per quanto riguarda la serie prequel de Il Signore degli Anelli, le riprese sono state già nuovamente avviate, dopo uno stop sopraggiunto intorno a metà marzo con le sole prime due puntate ultimate: l’interruzione dei lavori è stata dovuta, come per molte altre produzioni filmiche, alla pandemia da Covid-19. Per Cowboy Bebop, invece, le riprese erano state fermate già prima dell’emergenza sanitaria, dal momento che il protagonista della serie John Cho (il quale interpreterà Spike Spiegel) aveva subito un infortunio al ginocchio.

Di cosa si tratta

Non c’è nulla da temere, quindi, poiché Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop potranno essere pronti per la visione, a dispetto delle premesse. Su Il Signore degli Anelli, in particolare, nelle scorse settimane era stato diffuso su Twitter un video che mostrava il team dietro alla realizzazione della serie, benché la conferma della piena prosecuzione dei lavori sia giunta oggi. La serie sarà un prequel ai fatti visti con le due trilogie di Peter Jackson, poiché sarà ambientata durante la seconda era, nota per la creazione dei famigerati anelli del potere. Essa è prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema, con JD Payne e Patrick McKay a fungere da scrittori e registi.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Il live action di Cowboy Bebop racconterà invece le avventure nello spazio dei cacciatori di taglie Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda), accompagnati da Ed Radical, ragazzina hacker, e Ein, un Corgi super-intelligente. Del cast faranno parte anche Alex Hassell nei panni di Vicious, il nemico di Spike, e Elena Satine, che sarà Julia, l’eterno amore del protagonista. La serie è co-prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, con Watanabe al lavoro come consulente e la storica compositrice Yoko Kanno che tornerà nuovamente per produrre la colonna sonora.