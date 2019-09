Il Signore degli Anelli: serie TV Amazon, limiti e concessioni

Manca ancora un po di tempo al debutto della nuove serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli, ma comicniano ad arrivare le prime importanti informazioni.

Manca ancora un po di tempo al debutto della nuove serie TV Amazon dedicata alla saga de Il Signore degli Anelli, infatti molto probabilmente sarà necessario attendere fino al 2021. Nonostante ciò cominciano a venire alla luce le prime importanti informazioni riguardanti la serie TV Amazon Prime. A quanto pare, Il Signore degli Anelli arriverà sulla piattaforma streaming con alcuni limiti che riguarderanno la trama.

Sicuramente Amazon dovrà gestire nel migliore dei modi questa nuova serie televisiva ispirata alla grande trilogia realizzata dallo scrittore J.R.R. Tolkien, dunque sarà necessario seguire alcune linee guida. Quindi, quasi certamente, il ritorno del Il Signore degli Anelli su Amazon potrebbe avere una trama leggermente differente rispetto a quella che abbiamo visto nella pellicola cinematografica. Insomma verranno inseriti elementi diversi, rispetto a quelli dei film, all’interno del contesto creato dallo scrittore.

A supervisionare il lavoro nel corso della produzione della serie TV Amazon Prime Video ci penserà lo stesso Tolkein, in modo tale da poter seguire passo passo l’evoluzione dell’ambizioso progetto.Oramai tutti gli appassionati della saga sapranno bene che le vicende della futura serie TV de Il Signore degli Anelli si svolgeranno nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Ovviamente vedremo ancora gli eventi che gireranno intorno alla Compagnia dell’Anello, ma sarà curioso scoprire in che modo verranno introdotti nuovi elementi e nuove storie.

Inoltre non ci sono ancora informazioni complete in merito a chi farà parte del cast della serie televisiva, anche se certamente vedremo l’attrice australiana Markella Kavenagh la quale, molto probabilmente, vestirà i panni di Tyra. Per il resto è ancora tutto molto vago, dunque non ci resta che aspettare per saperne di più e scoprire tutte le novità.