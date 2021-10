Finalmente possiamo goderci il trailer italiano di The Witcher Stagione 2, la seconda stagione dell’adattamento della Saga di Geralt di Rivia (recuperate il primo libro su Amazon!) dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, prodotta da Netflix e in arrivo il prossimo 17 dicembre 2021. Il trailer è stato mandato in onda in occasione del panel dedicato a Lucca Comics & Games 2021, alla presenza della showrunner Lauren Schmidt Hissrich, dei membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), del production designer Andrew Laws e della costume designer Lucinda Wright.

The Witcher Stagione 2: il trailer e la locandina

La prima stagione di The Witcher è uscita per Netflix nel 2019, riscuotendo subito un enorme successo tra i fan dei libri di Andrzej Sapkowski. La prima stagione di The Witcher ha fatto riferimento ai racconti Il guardiano degli innocenti e La spada del destino mentre The Witcher Stagione 2 adatterà gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il romanzo che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio.

Eccovi la locandina di The Witcher Stagione 2:

Per chi non ha visto The Witcher eccovi la sinossi:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Questa la trama della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Vi ricordiamo che, visto il successo di The Witcher, è in produzione Blood Origin, uno spin-off prequel che racconterà l’origine del mondo di Geralt di Rivia. Creato da Declar de Barra (The Originals e sceneggiatore di un episodio di The Witcher), è composto da 6 episodi ed è ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima della serie madre. Racconterà gli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno.