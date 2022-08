Non si può parlare di Andor, la futura serie live action di Star Wars, senza ricordare come la prima apparizione di Cassian Andor sia avvenuta in Rogue One, film spin-off della continuity principale del franchise, in cui conoscevamo l’agente ribelle interpretato da Diego Luna. Un elemento che spinge a chiedersi quanti degli eventi e dei volti visti nella pellicola di Gareth Edwards torneranno nella serie- Abbiamo già notizia sicura del ritorno di Forest Whitaker nei panni di Saw Gerrera, ma i fan della saga sperano ancora di vedere Jyn Erso in Andor.

Jyn Erso potrebbe fare la sua apparizione in Andor, la serie di Star Wars prequel di Rogue One?

Jyn Erso era la protagonista, assieme a Cassian, di Rogue One. Figlia dello scienziato Galen Erso (Mads Mikkelsen), Jyn era una piccola criminale che l’Alleanza Ribelle reclutava, nonostante un’iniziale reticenza, nella speranza di usarla come strumento per raggiungere il padre e scoprire quale fosse il suo ruolo nella costruzione della nuova, devastante arma dell’Impero: la Morte Nera. Interpretata da Felicity Jones, Jyn ha trovato la sua morte eroicamente su Skarif, dopo aver inviato i piani rubati alla flotta dell’Alleanza Ribelle intorno al pianeta imperiale, ma come ci ha insegnato il Canon di Star Wars esistono molti modi per continuare a raccontare la storia dei personaggi più amati del franchise.

Cassian Andor

Dettagli del passato di Jyn sono stati presentati in due romanzi, Catalyst (prequel di Rogue One) e Rogue One (la novelization del film), consentendo di conoscere meglio questa eroina, che, assieme alla squadra, ha il poco invidiabile primato di esser la sola protagonista a non vedere i titoli di coda di un film della saga. Considerato che Andor è a tutti gli effetti un prequel di Rogue One, anche se focalizzato sul passato di Cassian Andor potrebbe riservare uno spazio al ritorno di Jyn Erso, visto come i 24 episodi che compongono le due stagioni della serie hanno già dimostrato di potere offrire ad altri personaggi il giusto spazio per esser valorizzati, come nel caso di Mon Mothma.

Certo, riportare in scena un personaggio come Jyn non è semplice. In Rogue One veniva detto da Saw Gerrera che l’ultima volta che si erano visti il guerrigliero la aveva lasciato in un rifugio, con un blaster e un coltello. Il riferimento potrebbe esser sia alla scena vista nei flashback iniziale di Rogue One, quanto agli eventi raccontati nel romanzo Star Wars: Rebel Rising, dove viene raccontanto un momento simile quando Saw nasconde Jyn in un vecchio arsenale della Guerra dei Cloni dopo un fallito tentativo di rapimento. Per quanto molto amata, Jyn non è un personaggio semplice da riportare in live action in Star Wars, soprattutto se consideriamo la sua natura di fuggitiva prima di esser inglobata all’interno della squadra di Cassian Andor, caratterizzazione che difficilmente può prestarla a esser un personaggio secondario in una serie dedicata ad altri personaggi, mentre sarebbe più adatta ad una propria avventura da protagonista.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

Al momento non ci sono notizie di un coinvolgimento di Felicity Jone per Andor, ma sapendo che la seconda stagione della serie arriverà a ridosso degli eventi di Rogue One, non è da escludere un suo coinvolgimento successivo.

L’offerta di Disney+